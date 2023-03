Dopo la scuola vandalizzano autobus, denunciati due sedicenni

Hanno danneggiato il mezzo tagliando un sedile e staccando lo schienale

Dopo il caso della Val d’Enza, culminato con la denuncia di un minore, un nuovo caso di danneggiamento di autobus si è registrato nel reggiano questa volta nella linea Castelnovo Monti – Carpineti nell’appennino reggiano. Due studenti infatti lo scorso mese di gennaio dopo la scuola sono saliti sull’autobus della società di trasporti Seta che avrebbe dovuto ricondurli a casa e durante il tragitto si sono ‘divertiti’ a danneggiare il mezzo tagliando un sedile e staccando letteralmente lo schienale.

Le indagini dei carabinieri

A distanza di quasi tre mesi dai fatti i carabinieri della Stazione di Castelnovo Monti, sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna e con la preziosa collaborazione del personale docente di un istituto scolastico reggiano, hanno identificato i presunti autori del raid vandalico. Si tratta di due sedicenni studenti residente nel reggiano che i Carabinieri di Castelnovo Monti hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità giudiziaria minorile del capoluogo felsineo in ordine al reato di danneggiamento aggravato.