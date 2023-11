Doppio incidente in poche ore a Palermo, scontri tra auto e moto: due feriti

Sono due gli incidenti che si sono verificati a Palermo nel giro di poche ore. Feriti costretti a ricorrere alle cure mediche.

Sono due gli incidenti che si sono verificati nel giro di poche ore a Palermo, nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre.

Il primo incidente

Il primo sinistro è avvenuto tra via Ammiraglio Rizzo e piazza Generale Antonio Cascino, dove un’auto e una moto sono entrate in contatto causando il ferimento del conducente del mezzo a due ruote.

L’uomo, a quanto pare, avrebbe rimediato dei traumi alle gambe e alle braccia. Per lui è stato disposto il trasferimento in codice giallo a Villa Sofia, fortunatamente escludendo il pericolo di vita.

Il secondo incidente

L’altro incidente si è registrato tra via del Granatiere e piazza Don Bosco. Qui a scontrarsi sarebbero state due auto, con una ragazza ferita e successivamente soccorsa dai sanitari del 118. Sono in corso le indagini parte della sezione Infortunistica della Polizia Municipale per determinare responsabilità e dinamica.