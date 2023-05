Dormono mentre scoppia l’incendio in casa: 4 studenti in salvo per miracolo

Indagini in corso per stabilire le cause

Divampa l’incendio in un appartamento abitato da 4 studenti a Padova con gli stessi che, per puro miracolo riescono a mettersi in salvo. La vicenda all’alba di oggi, poco prima delle quattro, con vigili del fuoco intervenuti dopo la richiesta di soccorso degli stessi inquilini. Mentre stavano dormendo, a svegliare i giovani nel cuore della notte, un forte rumore e il fitto fumo, che li ha costretti a uscire dall’abitazione per mettersi in salvo.

Indagini in corso

I vigili del fuoco arrivati dalla centrale, hanno spento le fiamme che hanno riguardato la cucina. Danni da fumo a tutto l’alloggio. Le cause dell’incendio sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore. (ANSA).