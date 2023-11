Dramma a Pantelleria: pescatore cade in mare, è gravissimo

L'uomo è caduto in acqua mentre stava pescando a Pantelleria: salvato miracolosamente, adesso è ricoverato in gravi condizioni

Dramma a Pantelleria. Questa mattina una persona, a causa della forza delle onde, è finita in acqua mentre svolgeva attività di pesca sugli scogli antistanti il faro di Punta Spadillo. L’uomo è stato salvato dalla capitaneria di porto e trasportato in ospedale: è in gravi condizioni. La capitaneria di porto, allertata di quanto accaduto, è intervenuta con una motovedetta che, nonostante le proibitive condizioni meteo marine in atto, con onde alte fino a 4 metri, giungeva sul punto.

L’uomo salvato in acqua: è gravissimo

I militari dell’equipaggio della motovedetta, dopo aver individuato il naufrago in acqua, a causa della fote risacca e della poca distanza degli scogli, erano costretti a tuffarsi al fine di soccorrere il malcapitato. Il naufrago è stato tratto in salvo e posto a bordo della motovedetta in avanzato stato di ipotermia e di semicoscienza. Trasportato d’urgenza verso il porto di Pantelleria, lo stesso veniva affidato ai sanitari del 118 e trasferito immediatamente al pronto soccorso del locale ospedale dove tutt’ora lotta per la propria vita.

