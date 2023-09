Il dramma di Francesca De Andrè: “Operata per un tumore, non potrò più avere figli”

Un agosto da incubo per la nipote d'arte Francesca De Andrè, sottoposta a intervento chirurgico d'urgenza per asportare delle masse tumorali

Quello di agosto è stato un mese da incubo per Francesca De Andrè.

La figlia di Cristiano, nonchè nipote dell’indimenticabile Fabrizio, ha passato le vacanze in ospedale, finendo sotto i ferri per asportare delle masse tumorali che non è ancora chiaro se erano benigne o maligne.

La De André, che ha raccontato tutto il suo calvario con un lungo post Instagram, è stata sottoposta anche a una salpingectomia, ovvero l’asportazione delle tube di Falloppio. “Ora non posso più avere figli naturalmente – ha scritto -. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto… tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile”.

Il calvario di Francesca De Andrè

E’ stata la stessa Francesca De André ha raccontare tutte le vicissitudini vissute nell’ultimo mese. Tutto è nato da un’ecografia di controllo effettuata perché da qualche tempo provava un certo malessere: da quella emerge che nell’addome di Francesca ci sono “delle ‘masse’ da rimuovere quanto prima, per verificarne anche la natura con successivo esame di biopsia”. Non essendoci nel poliambulatorio gli strumenti adatti la De André viene mandata all’ospedale di Pistoia per un’ecografia di secondo livello. I medici vorrebbero ricoverarla ma lei decide di uscire. “Sono stati super professionali, ma mi trovavo ad almeno un’ora da qualunque eventuale persona d’appoggio, Puka, la mia cagnolina, l’avevo lasciata giusto per il tempo della visita ad una mia amica, valige in albergo…ecc. – racconta – insomma, dovevo tornare a Milano per forza. Firmai per uscire contro ogni parere dei medici, presi la macchina, e andai a prendere Puka, lo stretto indispensabile, e partii per Milano”.

Ed è qui che le cose precipitano. Presentatasi al Pronto soccorso della clinica Mangiagalli, Francesca viene sottoposta a nuovi esami e poi si decide di operare. “Decisero di ricoverarmi subito, iniziare la terapia endovenosa per poi operarmi – spiega nel post -. Iniziò così la mia “vacanza” ad agosto in ospedale. Presi conoscenza parlando con i medici dell’operazione al quale sarei andata incontro, nel quale mi avrebbero rimosso anche le “masse” da analizzare, poi: salpingectomia bilaterale. Non posso negare che mille pensieri mi hanno sovrastata”. Salpingectomia significa la rimozione delle tube di Falloppio. “Ho realizzato che, anche se non erano e non sono in programma in questo momento della mia vita, comunque non posso più avere figli naturalmente. Ed è anche andata bene! Perché rischiavo per la mia situazione che dovessero levare tutto…tutto vuol dire che sarei rimasta completamente sterile. Quindi è andata da Dio!”.

“Sto aspettando ancora l’esito di alcuni esami, benigno o maligni? – chiude la De André -. Ma sapete cosa? Sono e voglio rimanere positiva, è comprovato che in questi casi lo stato d’animo conta tantissimo, quindi andrà tutto bene”.