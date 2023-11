Dramma in corso Calatafimi, tredicenne travolta da uno scooter

A Palermo si è verificato un altro dramma per le strade, una tredicenne è stata travolta da un ragazzo di 25 anni a bordo di uno scooter 125

A Palermo si è verificato un altro dramma per le strade, una tredicenne è stata travolta da un ragazzo di 25 anni a bordo di uno scooter 125, un Piaggio Liberty per l’esattezza. La giovanissima è stata immediatamente soccorsa e trasportata all’ospedale Villa Sofia, dove è stata operata.

Le condizioni della tredicenne

Le sue condizioni all’arrivo in ospedale erano gravi, a seguito del complicato intervento la sua prognosi rimane riservata per il momento. Il conducente è stato portato al Civico di Palermo e gli è stata assegnata una prognosi di circa 7 giorni. L’incidente drammatico è avvenuto in corso Calatafimi nei pressi dell’istituto Maria Adelaide.