Dramma a Palermo: 31enne accoltellato da gruppo di ragazzini

Gravissimo episodio di violenza questo pomeriggio a Palermo. Un uomo di 31 anni, infatti è stato accoltellato questo pomeriggio in via Alate.

La ricostruzione



La vittima sarebbe stata aggredita da alcuni ragazzini che l’hanno colpita al torace. Il ferito è stato portato in ospedale a Villa Sofia: la polizia ha già avviato le indagini.

