Dramma della solitudine a Sciacca: anziano trovato morto in casa dopo settimane

In prossimità delle feste natalizie, si sa, la già difficile convivenza con la solitudine in molti casi diviene insostenibile. A Sciacca, nel quartiere Loreto, il cadavere di un settantenne in avanzato stato di decomposizione è stato trovato dentro l’appartamento in cui abitava.

L’intervento dei vigili del fuoco

A forzare l’ingresso, dopo che i vicini avevano segnalato che, da settimane, non avevano più notizie dell’uomo i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Stando ai primi accertamenti, il decesso risalirebbe a circa tre-quattro settimane fa.