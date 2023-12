Drammatico incidente: muore alla vigilia di Natale noto ristoratore padre di tre figli

Sui social i messaggi di cordoglio

Il mondo della ristorazione piange la scomparsa del 40enne Luciano Bifulco, figlio di una generazione di macellai conosciutissimi in Campania. A causarne la scomparsa – come riportat NapoliToday è stato un grave incidente avvenuto in mattinata. Bifulco, che di recente aveva inaugurato nel cuore di Chiaia, in Piazza San Pasquale, il Bif Burger Family Farm, lascia la moglie e tre figli.

Tannti i messaggi di cordoglio. Tra questi quelli di Egidio Cerrone, titolare della catena Puok e Med. “No Luciano, no amico mio, mi si è spezzato il cuore, sto piangendo di brutto, io e Teresa ti volevamo troppo bene”. Gli fa eco Giovanni Sorrentino di Gerani Restaurant: “Apprendiamo con dolore e immenso dispiacere la prematura scomparsa di Luciano Bifulco, Braceria Bifulco. Grande “chianchiere” come amavano definirlo i suoi amici scherzosamente e grande ristoratore. Il suo costante lavoro alla ricerca della qualità ha cambiato per sempre la concezione della carne in Campania e la sua resta una perdita incolmabile per tutta la ristorazione campana e italiana. A nome mio e di tutto lo staff di Gerani ci stringiamo al dolore della sua famiglia e speriamo che trovino conforto per questo dolore immenso nell’amore e nell’affetto che stanno testimoniando tutti quelli che l’hanno conosciuto”.