Tragico incidente stradale: auto carambola contro ulivo, morti due ventenni

E’ un pomeriggio di morte quello vissuto oggi, 24 dicembre, alla periferia di Taranto, nei pressi della zona del cantiere del nuovo ospedale. Causa incidente stradale, a perdere la vita sono un ragazzo e una ragazza di 23 e di 25 anni. Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale si trovavano a bordo, una Bmw, è finita contro un ulivo dopo una spaventosa carambola che ha finito per coinvolgere una Lancia Delta, un furgone ed una Kia.

Schianto fatale

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine, subito dopo lo schianto in cui sono rimaste coinvolte le tre macchine, sono stati gli stessi automobilisti. Sul posto sono arrivate immediatamente le pattuglie della Polizia Locale, i vigili del Fuoco e le ambulanze del 118. Incastrate tra le lamiere dell’auto, finita contro un ulivo a bordo strada, le vittime sono state tirate fuori dalla loro vettura, ma purtroppo per la ragazza era troppo tardi. Il giovane è invece deceduto dopo il suo arrivo in ospedale dove era stato stato condotto d’urgenza. In ospedale anche una terza persona, rimasta gravemente ferita nel terrificante incidente. Il traffico è stato interrotto per consentire i soccorsi e i rilievi per ricostruire la dinamica dello spaventoso incidente.