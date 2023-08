Tiene la droga in cucina, in manette 41enne del Siracusano

I carabinieri hanno recuperato la droga che l'uomo teneva in cucina nella sua abitazione a Floridia. Per lui sono scattati i domiciliari.

I carabinieri della Tenenza di Floridia, supportati dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, hanno arrestato un 41enne del luogo, per detenzione di sostanza stupefacente.

A seguito di perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno ritrovato 80 grammi di marijuana e 45 di hashish, già suddivisa in dosi preconfezionate, nascosta tra gli alimenti in un pensile della cucina, oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente, e la somma in contanti di oltre 16mila euro.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.