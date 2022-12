Nascondono la droga in cucina, due arresti nel Messinese

La sostanza stupefacente era stata riposta nella dispensa della cucina, ma i carabinieri sono riusciti a trovarla.

Nella mattinata di ieri, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, con il supporto specialistico delle unità cinofile del Nucleo carabinieri di Nicolosi (CT), hanno arrestato, in flagranza di reato, due soggetti per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio in concorso.

Nel corso di specifico servizio, i militari hanno perquisito il domicilio dei predetti, scovando complessivamente 158,8 grammi di marijuana e 3,7 grammi di hashish contenuti in vari barattoli in vetro e plastica nascosti all’interno della dispensa della cucina.

Durante la perquisizione i carabinieri hanno anche trovato un bilancino di precisione e materiale utile per il confezionamento della droga.

Lo stupefacente è stato sequestrato e sottoposto ad analisi di laboratorio dai R.I.S. di Messina mentre i due soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.