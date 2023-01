Ducati Catania, il 28 e 29 gennaio ad Acireale scopri la Multistrada V4 Rally

Progettata per le lunghe percorrenze qualsiasi sia il terreno, con un maggior comfort pensato per pilota e passeggero

Ducati

Progettata per le lunghe percorrenze qualsiasi sia il terreno, con un maggior comfort pensato per pilota e passeggero. Si tratta della nuova Multistrada V4 Rally che puoi scoprire e provare grazie a Ducati Catania. Il 28 e 29 gennaio in Viale Alcide De Gasperi 23 ad Acireale disponibili test ride anche per la Ducati Desertx. Puoi recarti sabato 28 gennaio in concessionaria dalle 9 alle 17 e domenica 29 dalle 10 alle 17.