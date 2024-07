Una Ducati Panigale V2 da collezione per celebrare il capitolo finale del bicilindro superquadro

L’ultima creazione Ducati, prodotta in una serie numerata da 555 esemplari, sarà disponibile nelle concessionarie da ottobre

BORGO PANIGALE (BO) – Una Panigale V2 da collezione in serie limitata. Un attestato di riconoscenza e amore per la famiglia di motori superquadro. Il culmine di una lunga serie, iniziata oltre trent’anni fa, di motori V2 a 90° con distribuzione desmodromica a quattro valvole per cilindro. Motori che hanno rappresentato l’elemento caratterizzante delle Ducati Superbike e Supersport, dando vita in quest’ultima categoria a moto iconiche come 748, 749, 848, 899 e 959, fino all’attuale Panigale V2. Questa moto da collezione, prodotta in serie limitata e numerata di 555 esemplari, è un tributo al motore Superquadro, la cui storia arriva a compimento con la conquista del primo titolo mondiale Supersport di Nicolò Bulega. Il primo motore Superquadro nasce nel 2011 per la 1199 Panigale. Il nome deriva dall’elevato rapporto fra alesaggio e corsa, che nella cilindrata 1285 gli ha permesso di erogare un valore di potenza massima di riferimento assoluto per un bicilindrico.

Evoluto negli anni, ha visto nascere anche le versioni a cilindrata ridotta, prima 898 e poi 955, quest’ultima capace di vincere il primo titolo iridato SuperSport per la Ducati nel 2023 con Nicolò Bulega, e di conquistare il titolo MotoAmerica Supersport nel 2022 e 2023. Le soluzioni tecniche del bicilindrico Superquadro hanno settato nuovi standard di raffinatezza e sofisticatezza. I carter sono stati realizzati per fusione Vacural®, con canne cilindro in alluminio riportate e dotate di rivestimento NikaSil che hanno permesso il fissaggio delle teste direttamente sui carter. I coperchi testa, frizione e coppa olio sono stati realizzati in magnesio. Tutto questo ha definito un motore estremamente compatto e rigido, elemento stressato di una ciclistica innovativa basata su un inedito telaio monoscocca. La distribuzione desmodromica ha visto l’adozione di bilancieri “superfiniti” e rivestiti con trattamento Dlc, per ridurre l’attrito e aumentare la resistenza alla fatica. Il comando misto catena/ingranaggi ha segnato nuovi riferimenti in termini di efficienza e affidabilità.

Nel caso della Panigale V2 Superquadro Final Edition, il Superquadro adottato è quello con cilindrata di 955 cm3, godibile nella guida su strada quanto efficace e reattivo in pista, con i suoi 155 Cv a 10.750 giri/minuto e con una coppia di 104 Nm a 9.000 giri/minuto. Il tributo Ducati a questo motore rivoluzionario si concretizza con una moto da collezione. La livrea Superquadro Tribute, realizzata da Drudi performance insieme al Centro stile Ducati, rimane fedele al linguaggio stilistico Ducati utilizzandone i colori caratteristici: bianco, rosso, nero e grigio. La curva dello scudetto, sulla semicarena superiore, si distende fino a coincidere con le forme della moto, e la tabella portanumero sottostante ne segue la sagoma.

Il superquadro diventa protagonista della livrea grazie al disegno tecnico riportato sui fianchi della carenatura, nell’esatta posizione del motore, giocando sui toni di grigio per rimanere in secondo piano. Il tono scuro e freddo del grigio opaco del serbatoio accentua il contrasto con i colori sulla carenatura, conferendo alla moto un carattere moderno. La livrea si completa poi con la sella impreziosita dal ricamo che aggiunge eleganza al suo stile sportivo. Sicurezza e pieno controllo della moto sono sempre garantiti dalla dotazione elettronica della Panigale V2, basata sull’impiego della piattaforma inerziale a 6 assi.

Il pacchetto elettronico della Panigale V2

Il pacchetto elettronico comprende infatti Abs Cornering Evo, Ducati traction control (Dtc) Evo 2, Ducati wheelie control (Dwc) Evo, Ducati quick shift up/down (Dqs) Evo 2 e infine l’Engine brake control (Ebc) Evo, che aiuta il pilota a ottimizzare la stabilità della sua Ducati in condizioni estreme di ingresso in curva. La base tecnica della Panigale V2, caratterizzata dalla soluzione del telaio monoscocca, è impreziosita dalle sospensioni e dall’ammortizzatore di sterzo Öhlins. Le pedane pilota Rizoma sono regolabili, realizzate in alluminio ricavate dal pieno. I parafanghi anteriore e posteriore, i fondelli del silenziatore, il paracatena, la protezione coperchio frizione, quella per il forcellone e quella per l’ammortizzatore sono in fibra di carbonio. La batteria è agli ioni di Litio. La Panigale V2 Superquadro Final Edition è proposta in configurazione monoposto, con manopole sportive. L’animazione del cruscotto al key-on e la chiave di contatto sono unici per questo modello.

Per chi volesse utilizzare la Panigale V2 Superquadro Final Edition in circuito, è possibile montare il kit per la rimozione targa e specchietti, e il tappo serbatoio racing in alluminio dalpieno consegnati assieme alla moto, che è già dotata di modulo Gps per l’acquisizione dati Dda. Come ogni Ducati da collezione, la Panigale V2 Superquadro Final Edition è resa unica dalla piastra di sterzo, in questo caso ricavata dal pieno, su cui è riportato il numero dell’esemplare. La moto sarà corredata di un certificato di autenticità e di un telo coprimoto personalizzato. La Panigale V2 Superquadro Final Edition sarà disponibile nelle concessionarie dal prossimo ottobre.