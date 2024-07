VIDEO | Due aerei si sfiorano in volo: aperta un’indagine

Due aerei di linee si sono quasi scontrati a mezz'aria così come ripreso da video per caso di una dash cam della Polizia di Syracuse.

Due aerei di linea si sono quasi scontrati a mezz’aria così come ripreso da video per caso di una dash cam della Polizia di Syracuse, nello Stato di New York. A tal proposito la Federal Aviation Administration (FAA) ha avviato un’indagine. Pare che gli esperti abbiano accertato che i voli non sarebbero mai finiti effettivamente in rotta di collisione sulla base di prove preliminari. Tuttavia i velivoli sono stati a distanza l’uno dall’altro di appena 200 metri.

I dettagli sul caso

I fatti si sono verificati intorno alle 11:50 (ora locale) di lunedì 8 luglio. Sembrerebbe che i mezzi abbiano aggirato un apparente errore di controllo del traffico aereo che inizialmente aveva consentito che uno avesse ricevuto l’autorizzazione a partire dall’aeroporto internazionale di Syracuse-Hancock nello stesso momento in cui l’altro stava atterrando sulla medesima pista. Il volo Blue Streak 5511 in arrivo da Washington DC – jet Bombardier CRJ-700 operato da PSA Airlines (filiale regionale di American Airlines) -sarebbe dovuto atterrare alle 11:19 ma lo ha fatto alle 12:03. Il Delta 5421 – un altro CRJ-700 do Endeavour Air (filiale regionale della Delta Airlines) – stava partendo per La Guardia di New York City.

Il numero dei passeggeri

Nello specifico nessun passeggero è rimasto ferito. Delta ha annunciato la presenza di 76 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio (inclusi 2 piloti e 2 assistenti di volo). Invece American ha comunicato che nel suo volo si trovavano 75 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio.

Fonte video e foto: North Syracuse Police Department