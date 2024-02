VIDEO | Due anni di guerra in Ucraina e la pace è ancora lontana: i numeri e le parole di Meloni

La premier a Kiev in occasione del tragico anniversario: ecco il commento e i dati due anni dopo l'inizio dell'intervento russo in Ucraina.

Due anni fa iniziava la guerra in Ucraina: purtroppo, giunti al secondo anniversario, le prospettive di pace sono ancora poche e la tensione tra la Russia e i paesi della NATO e dell’Unione Europea non fanno che aumentare.

Due anni di guerra in Ucraina, i numeri

La cosa più spaventosa della guerra in Ucraina sono senza dubbio i dati, recentemente elaborati dalle Nazioni Unite. Si parla di oltre 10.300 civili uccisi dall’inizio della cosiddetta “operazione speciale” russa in Ucraina, il 24 febbraio 2022, numero che sicuramente è più basso di quello reale. Ai morti si aggiungono anche i 6,5 milioni di rifugiati costretti a lasciare il Paese a causa della guerra e gli oltre 3 milioni e mezzo di sfollati interni. I dati della guerra in Ucraina sul fronte russo sono meno noti, ma i media indipendenti parlano di oltre 40mila soldati deceduti nelle operazioni.

I due anni di guerra in Ucraina non hanno provocato soltanto un disastro umanitario, ma anche un danno ambientale ed economico difficilmente stimabile. Secondo i pochi dati a disposizione, ci sarebbero danni per quasi 500 miliardi di dollari. Per ricostruire il Paese ci vorranno almeno 10 anni dopo la fine del conflitto.

Pace ancora lontana

Mentre proseguono le sanzioni contro la Russia (di recente quelle degli USA per la morte sospetta del dissidente Navalny e quelle dell’Australia, a cui si potrebbe aggiungere il 14esimo pacchetto di sanzioni dell’Ue), si moltiplicano gli sforzi per la pace, anche se la contemporanea escalation di violenza in Medio Oriente ha richiesto buona parte dell’attenzione delle autorità globali negli ultimi mesi.

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in una dichiarazione alla stampa durante una cerimonia all’aeroporto di Hostomel, a nord di Kiev, in occasione del secondo anniversario dell’inizio della guerra in Ucraina, ha commentato: “Il sogno degli ucraini è di avere posto nella famiglia europea e insieme raggiungeremo il vostro sogno. L’Ucraina in pace farà parte dell’Europa”.

Il ministro Urso sui due anni di guerra in Ucraina e la pace

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha commentato su X: “Ricordiamo oggi il secondo anniversario del criminale attacco russo al popolo ucraino, ribadendo il nostro impegno perché si arrivi a una pace giusta e duratura, che garantisca la libertà e l’indipendenza dell’Ucraina”.

Le parole della premier Meloni

La premier Giorgia Meloni è arrivata a Kiev per una visita ufficiale proprio nel giorno in cui si ricordano i due anni di guerra in Ucraina.

“Sono due anni che si combatte: prima si pensava di occupare metà del territorio ucraino, non è successo, poi l’Ucraina ha liberato una parte dei suoi territori, cioè attenzione anche a non essere noi vittime di una propaganda che conosciamo abbastanza bene”, ha detto la premier parlando ai giornalisti a Hostomel.

“L’Italia c’è, questo penso che si veda, a maggior ragione adesso come presidente del G7, noi continuiamo a garantire il nostro sostegno”, ha aggiunto. “Firmeremo anche le nostre garanzie di sicurezza perché riteniamo che in Ucraina si combatta anche per la nostra libertà e interesse nazionale”.

Giorgia Meloni sul futuro della guerra russo-ucraina

“Se le cose fossero andate come nel sentimento di chi invadeva, questa guerra sarebbe durata tre giorni invece noi oggi ci ritroviamo in una situazione di equilibrio del conflitto che è la precondizione di qualsiasi ipotesi diplomatica”, ha commentato Meloni.

“Il gioco è sempre lo stesso: non si può scambiare una invasione con la pace. Quello che si può fare è costruire un equilibrio che consenta a un certo punto di cercare un’altra soluzione”.

