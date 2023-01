Due minori rapinano un minimarket: cassiere preso a sassate

Due studenti di 14 e 15 anni sono stati fermati dai Carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo a Roma perchè ritenuti responsabili di una rapina compiuta la sera del 10 gennaio scorso in un minimarket sito in zona Anagnina.

Una volta entrati nel negozio, con la scusa di acquistare una bottiglia d’acqua, i due giovani hanno approfittato di un momento di distrazione del cassiere, un commerciante bengalese di 45 anni, colpendolo ripetutamente in testa e al volto con due sassi.

I due giovani erano poi riusciti a portare via l’intero incasso di giornata, pari a circa 300 euro, con il povero uomo invece finito in ospedale per le gravi lesioni riportate durante l’aggressione.

I due giovani si trovano adesso in comunità

I militari, grazie all’ausilio delle immagini fornite dalle telecamere di sorveglianza presenti in zona, hanno individuato i minori alcuni giorni dopo l’aggressione a bordo di un autobus, in possesso di hashish e di 160 euro in contanti, sequestrati al pari degli indumenti indossati durante la rapina, su cui sono state trovate tracce biologiche utili per l’analisi scientifica.

Intanto la procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma ha ottenuto la convalida del fermo per i due ragazzi, sottoposti alla misura del collocamento in comunità.