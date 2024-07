Orrore in casa, ritrovati due feti morti avvolti in un lenzuolo e riposti in un armadio: indagata 24enne di Reggio Calabria

Il ritrovamento shock della madre della ragazza che avrebbe iniziato a rovistare all'interno del mobile a causa di un cattivo odore.

Orrore a Reggio Calabria: ritrovati due feti morti nell’armadio di una ragazza di 24 anni. La giovane è accusata di duplice infanticidio dopo il ritrovamento dei due (probabilmente) gemellini.

A fare scattare l’inchiesta, la segnalazione della madre che ha rivenuto i due feti nella camera dell’abitazione in cui vivono, nella zona sud della città.

I due feti erano avvolti in un lenzuolo e riposti nell’armadio. La madre della ragazza, dopo il ritrovamento, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. La Procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo, ipotizzando il reato di duplice infanticidio a carico della ragazza.

Duplice infanticidio Reggio Calabria: una prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione ancora da accertare, la madre della 24enne avrebbe rovistato nell’armadio a causa di un cattivo e sospetto odore che pare si sentisse dal mobile. I due corpicini sono stati sequestrati per ordine della magistratura e condotti in obitorio, dove nelle prossime ore probabilmente verrà condotta l’autopsia da parte del medico legale per stabilire l’esatta causa di morte. Resta da capire, infatti, se i gemelli sono nati già morti o se sono deceduti successivamente. Da un primissimo esame esterno pare che i feti fossero già formati, ma al momento non si sa se siano stati partoriti normalmente o se si sia trattato di un aborto. Probabilmente, infatti, la giovane avrebbe partorito in casa. Resta da capire se abbia partorito da sola o sia stata aiutata da qualcuno.

La 24enne è stata ricoverata nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria dove si era recata nei giorni scorsi in pronto soccorso, accusando alcuni malori. Gli inquirenti in queste ore si stanno occupando di sentire le persone vicine alla giovane. Contano anche di interrogare la 24enne che, per il momento, non avrebbe parlato.