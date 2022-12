E.T., venduta all’asta marionetta per 2,4 milioni di euro

Il modello meccatronico che è stato utilizzato nel film di Steven Spielberg è stato realizzato dal premio Oscar Rambaldi

E.T. ha trovato una nuova casa di proprietà di un collezionista privato appassionato di cimeli cinematografici. Il modello meccatronico utilizzato nel popolare film di fantascienza del regista Steven Spielberg del 1982 è stato venduto all’asta sabato sera a Los Angeles per un prezzo di 2,6 milioni di dollari (equivalenti a circa 2,45 milioni di euro). Lo ha annunciato la casa d’aste Julien’s Auctions di Beverly Hills.

Compratore ha chiesto di restare anonimo

Non è stato rivelato il nome del compratore, che per ora ha chiesto di restare anonimo. La prima offerta per la marionetta originale del designer Carlo Rambaldi per ‘E.T. l’extraterrestre’ è stata di 500.000 dollari; il suo valore era stato stimato tra i due e i tre milioni di dollari.