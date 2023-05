Ecco la Commissione nazionale antimafia, 12 parlamentari su 50 sono siciliani: tutti i nomi

Si procederà alla costituzione martedì 23 maggio alle ore 13 nella sede di Palazzo San Macuto

Sono dodici i parlamentari siciliani membri della Commissione nazionale antimafia, la cui composizione è stata resa nota oggi.

I senatori sono Dafne Musolino (del gruppo di Sud chiama Nord di Cateno De Luca), Vincenza Rando (Pd), Raoul Russo (Fdi), Salvatore Sallemi (Fdi), Roberto Scarpinato (M5s), Daniela Ternullo (Fi). I deputati siciliani in commissione sono invece Anthony Barbagallo (Pd), Anastasio Carrà (Lega), Giuseppe Castiglione (Azione), Giuseppe Provenzano (Pd), Valeria Sudano (Lega) e Francesco Gallo (Sud chiama Nord).

L’annuncio

“D’intesa con il Presidente della Camera dei deputati, la Commissione” antimafia “è convocata per procedere alla sua costituzione martedì 23 maggio 2023, alle ore 13, nella sede di Palazzo San Macuto, in via del Seminario”. Lo reso noto, in apertura di seduta al Senato, il vicepresidente di Palazzo Madama, Maurizio Gasparri, ricordando i nomi dei senatori e dei deputati membri della Commissione parlamentare bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

Tutti i nomi

Il Senato ha indicato “Cantalamessa, Castiello, Della Porta, Aurora Floridia, Iannone, Melchiorre, Minasi, Mirabelli, Musolino, Nave, Paita, Potenti, Rando, Rastrelli, Russo, Sallemi, Salvitti, Scarpinato, Sigismondi, Silvestro, Sisler, Spelgatti, Ternullo, Valente e Verini”, mentre per la Camera il presidente Fontana ha chiamato a far parte della Commissione i deputati: Antoniozzi, Ascari, Barbagallo, Bicchielli, Cafiero De Raho, Carrà, Castiglione, Colosimo, Congedo, D’Attis, De Corato, Gallo, Gubitosa, La Salandra, Maiorano, Michelotti, Orlando, Piccolotti, Pittalis, Pretto, Provenzano, Serracchiani, Sudano, Tenerini e Zinzi.

Varchi: “Palermo rappresentata da Russo”

“Auguro buon lavoro ai componenti della commissione antimafia di questa diciannovesima legislatura, un importantissimo presidio istituzionale per la lotta a tutte le mafie. La nostra città sarà ben rappresentata in commissione antimafia dal Senatore Raoul Russo, esponente di quella comunità umana e politica che dopo le stragi del 92 scese in piazza favorendo il risveglio delle coscienze non solo a Palermo ma in tutta Italia. Promotore ed organizzatore della storica fiaccolata del 19 luglio, da sempre in prima linea nella lotta alla mafia.

Saprà portare in questo prestigioso organo la voce della Palermo migliore, la voglia di riscatto di intere generazioni che non vogliono piegarsi alla tracotanza mafiosa. Chiunque abbia militato un giorno o una vita intera nella destra palermitana non può che essere orgoglioso di questa designazione”. Lo dichiara Carolina Varchi, vicesindaco di Palermo con delega alla legalità, sull’annunciata costituzione della commissione antimafia che si insedierà il prossimo 23 maggio.