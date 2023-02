Edilizia, Ance Trapani: “Crisi mai terminata”

Superbonus, in provincia settore in fibrillazione dopo lo stop a cessione crediti e sconto in fattura. Il presidente Catalano: “Con nuove norme a rischio mille posti di lavoro, oltre l’indotto”

TRAPANI – Settore Edile in fibrillazione dopo l’arrivo delle nuove norme decise dal Governo Meloni con il decreto “Misure urgenti in materia di cessione di crediti d’imposta relativi agli incentivi fiscali”, ed approvato dal Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2023. Per poter usufruire del Superbonus nel 2023, d’ora in poi le regole cambiano. Niente più sconto in fattura, né cessione del credito a terzi, come le banche.

L’allarme arriva dall’Ance Trapani: “Il Superbonus – si legge in una nota – era riuscito a dare una boccata d’ossigeno ad un comparto, come quello dell’Edilizia, in crisi dal 2009”.

Per il Presidente di Ance (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) Trapani, Sandro Catalano “La crisi non è mai terminata. Il Superbonus, l’ha solo mitigata e i risultati si sono visti. Di fatto il settore delle costruzioni ha vissuto una boccata d’ossigeno e finalmente erano ritornati a vedersi i cantieri ovunque con la gente a lavoro.

Ogni miliardo investito in edilizia ne genera tre all’intera economia.

“Con queste nuove norme decise dal Governo però – dice ancora Catalano – penso che possano essere a rischio oltre un migliaio di lavoratori oltre l’indotto”.

E poi aggiunge: “L’eliminazione delle agevolazioni, se non rimpiazzata da una soluzione strutturale, lascia molte imprese sull’orlo di una crisi e implica una battuta d’arresto anche in tema di riqualificazione degli edifici dal punto di vista dell’efficienza energetica”.

Il presidente Catalano poi rimarca l’impatto economico del superbonus 110% e il costo effettivo per lo Stato dei bonus edilizi. “Una ricerca realizzata dalla Fondazione nazionali dei commercialisti dimostra che, nel biennio 2020-2021, a fronte di 1 euro di uscita finanziaria pubblica in termini di crediti o detrazioni fiscali riconosciuti ai contribuenti, ne ritornano alle casse dello Stato 43,3 centesimi, così che il costo netto è pari a 56,7 centesimi”.

Infine pone l’accento anche su un problema che riguarda la forza lavoro del settore delle costruzioni.

“Ritornando alla crisi poi conclude il presidente di Ance Trapani – con queste novità introdotte dal Governo viene meno la possibilità di formare nuove generazioni di lavoratori e professionisti nel settore delle costruzioni che ad oggi risulta poco appetibile”.