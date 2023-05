“Il tuo futuro, che impresa”, a Siracusa l’educazione imprenditoriale si promuove in aula

Ai progetti a Siracusa hanno lavorato 60 studenti organizzati in 7 gruppi di lavoro, coordinati dai docenti.

I Giovani Imprenditori di Confindustria Siracusa, in collaborazione con Junior Achievement Italia, hanno realizzato il programma “Il tuo Futuro, che Impresa” per promuovere la cultura d’impresa nelle scuole superiori di Siracusa.

Le scuole partecipanti sono state il Liceo O.M. Corbino e l’ITI E. Fermi, con le terze classi, per un totale di 60 studenti organizzati in 7 gruppi di lavoro, coordinati dai docenti Maria Ventura, Antonella Sorice e Vittorio Ravalli.

I giovani imprenditori Lelia Crispino (A&L Property S.r.l.), Silvia Sessa (Systema S.r.l.s.), Giangiacomo Farina (Appress S.r.l.), Edoardo La Ferla (Leone La Ferla S.p.a.), Flavia Coppola (Deltaimpianti S.r.l.), Lucia De Sanctis (Ecocontrol Sud S.r.l.), Ludovico Scollo (Scuola di Saldatura ItaForma), Peter e Sean Neri (The Academy S.r.l.) con l’aiuto dei docenti, hanno svolto le lezioni frontali con gli studenti.

Gli incontri per trasformare l’idea in impresa

In un ciclo di incontri di 30 ore in aula sono stati creati team per trasformare una buona idea in un’impresa. Il percorso formativo ha incoraggiato la collaborazione tra gli studenti e facilitato il lavoro di squadra, con esercizi per analizzare i problemi e trasformarli in opportunità: fornire soluzioni, identificare i potenziali clienti, presentare in modo efficace il proprio progetto al pubblico.

Sono state organizzate anche visite aziendali per far conoscere da vicino le storie imprenditoriali, come avvenuto alla Vertical Climbing Center di Silvia Sessa.

Progetti saranno valutati da esperti

La fase finale vedrà la presentazione dei progetti degli studenti che verranno valutati da una commissione di esperti formata da Diego Bivona, Presidente di Confindustria Siracusa, Ermelinda Gerardi, Presidente della Sezione Terziario Innovativo di Confindustria Siracusa e Dario Faraone, Coordinatore regionale Junior Achievement Italia.

La cerimonia conclusiva, con la premiazione dei vincitori, si svolgerà martedì 16 Maggio, alle ore 9,30, al Campus di The Academy of English, Piazzale S. Marziano a Siracusa.