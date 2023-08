All’Egadi Blu Fest di Favignana si “raccontano” i mille volti del mare

Nel fine settimana del 26 e 27 agosto in programma eventi, musica e dibatti per valorizzare la preziosa risorsa

FAVIGNANA (TP)- Tutto pronto sull’incantevole isola trapanese per l’atteso evento che si terrà nel fine settimana del 26 e 27 agosto.

Si tratta di Egadi Blu Fest, inziativa promossa e organizzata dal Comune di Favignana – Ente gestore dall’Area Marina Protetta “Isole Egadi” nell’ambito del progetto “Amppa – Aree marine protette e pesca artigianale.

Gestione integrata attraverso la sensibilizzazione ed educazione ambientale” finanziato dal programma InterregV-A Italia-Malta. Obiettivo della “due giorni” quello di raccontare il mare attraverso diversi e “meravigliosi” punti di vista.

Un’iniziativa certamente significativa, che oltre a valorizzare una straordinaria risorsa naturale quale quella marina, potrà rappresentare un volano per tutto il comprensorio.

Gli eventi prenderanno il via sabato 26 agosto in piazza Europa, a partire dalle 19, quando è in programma il cooking show “Il mare si racconta a tavola”, a cura dello chef Peppe Giuffrè. L’animazione musicale sarà a cura della band Ciumara. Tre gli appuntamenti previsti “in calendario” domenica 27 agosto, sempre in piazza Europa: alle 19 la presentazione del libro di Paolo Balistreri “Favignana, sentieri d’acqua”.

Alle 19.45, invece, spazio al talk show “Il mare come risorsa. Prenditene cura”, moderato dalla giornalista Jana Cardinale. Infine, alle 20.30, lo spettacolo musicale con la band Macuccusonu. La due giorni è l’anteprima di un evento in programma dall’11 al 15 settembre e che coinvolgerà anche Levanzo e Marettimo.

L’Amp “Isole Egadi” è capofila del progetto “Amppa” che ha l’obiettivo di contribuire a proteggere e salvaguardare la biodiversità marina e terrestre delle aree marine protette (nelle isole di Sicilia e Malta) attraverso la creazione di sistemi e servizi per la protezione ed il ripristino della biodiversità transfrontaliera.

Partners di progetto sono: il Dipartimento Regionale della Pesca Mediterranea, il Comune di Ustica – Ente gestore dell’Area Marina Protetta Isola di Ustica, Gharb Local Council e Ghajnsielem Local Council.

“Il rispetto del mare, del territorio, della biodiversità rappresentano per noi – afferma Francesco Forgione, sindaco di Favignana, nel presentare l’importante evento – una ricchezza preziosa da tutelare, da difendere e da curare. Il ruolo dell’Area Marina Protetta deve essere di avanguardia nel rispetto della natura e noi dobbiamo svolgere questo compito con grande cura”.