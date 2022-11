Elenco punti di distribuzione Eni

Ecco l'elenco dei distributori delle provincie di Palermo e Catania dove puoi ritirare il Quotidiano di Sicilia

Provincia di Palermo

ALTOFONTE – VIA DEL FANTE – PIANO MAGLIO

BAGHERIA – VIA G. BAGNERA

BAGHERIA – VIA PASSO DEL CARRETTO, 86/A

BELMONTE MEZZAGNO – VIA PIERSANTI MATTARELLA

BISACQUINO – SS 118 KM. 17+165

CAMPOFELICE DI ROCCELLA – SS113 KM205 BONFORNELLO

CARINI – CORSO ITALIA 45/49

CASTELLANA SICULA – CORSO MAZZINI SS 120

CASTELBUONO – VIA DANTE ALIGHIERI

CEFALÙ – S.LUCIA SS 113 KM189

COLLESANO – S.P. N 9 KM 11+510

CORLEONE – VIA SANTA LUCIA

GANGI – VIA NAZIONALE, 212/A

MISILMERI – CORSO VITTORIO EMANUELE, 552

MONDELLO-PALERMO – V.LE PRINCIPE DI SCALEA ANG. PIOPPI

MONREALE – CIRCONVALLAZIONE MONREALE

PALERMO – CORSO CALATAFIMI, 1031/B

PALERMO – VIA E. BASILE

PALERMO – PIAZZA LEONI, 11

PALERMO – VIA FRANCESCO CRISPI/ONORATO

PALERMO – LARGO ICCARA – BORGO NUOVO

PALERMO – REG.SIC. ANG. L.DA VINCI I

PALERMO – V.LE MARGHERITA DI SAVOIA, 85/B MONDELLO

PALERMO – VIA MESSINA MARINE – SPERONE

PALERMO – V.LE MICHELANGELO, 2317

PALERMO – VIALE MICHELANGELO N.1622

PALERMO – VIA PAPA SERGIO I 44

PALERMO – VIALE REGIONE SICILIANA 3385 N.O.

PALERMO – V.LE REGIONE SICILIANA 5398

PALERMO – V.LE REGIONE SICILIANA ANG.V. BRIUCCIA

PALERMO – VIA ROSARIO NICOLETTI

PALERMO – VIA SAMPOLO, 5

PALERMO – VIA SCIUTI, 102/C

PALERMO – VIA TEODORO MONETA

PALERMO – VIA UDITORE ANG. V. REG. SICILIANA

PALERMO – VIA UGO LA MALFA, 93

PALERMO – V. UMBERTO GIORDANO 5

PARTINICO – MADONNA DEL PONTE

PARTINICO – S.P PARTINICO-BALESTRATE

PARTINICO – SS 113 USCITA PER ALCAMO

TERMINI IMERESE – VIA FALCONE BORSELLINO, 115

VILLABATE – PIAZZA UMBERTO I, 43/A

Provincia di Catania

AUTOSTRADA MESSINA CATANIA

ACIREALE – VIA LORETO 14

ACIREALE – VIA CIRCONVALLAZIONE

ACIREALE – NAZIONALE 102 PER CATANIA

ADRANO – VIA CAPPUCCINI SS121

BELPASSO – C.DA VALCORRENTE

BELPASSO – SS 417 KM63+449

CALATABIANO – C. DA PASTERIA

CALTAGIRONE – P.ZZA RISORGIMENTO

CALTAGIRONE – VIA PRINCIPE UMBERTO

CATANIA – GELSO BIANCO, 8

CATANIA – P.ZZA RISORGIMENTO

CATANIA – VIA ACQUICELLA PORTO

CATANIA – VIA DELLA MISERICORDIA

CATANIA – VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 64

CATANIA – VIALE KENNEDY

CATANIA – VIA LIBERTÀ/MASCAGNI

CATANIA – VIA FELICE FONTANA

CATANIA – VIA MESSINA 614

CATANIA – VIA VINCENZO GIUFFRIDA

CATANIA – V.LE ANDREA DORIA 8

CATANIA – V.LE LORENZO BOLANO

CATANIA – V.LE MARCO POLO

CATANIA – V.LE MARIO RAPISARDI

CATANIA – V.LE MARIO RAPISARDI 500

CATANIA – V.LE RUGGERO DI LAURIA

CATANIA – V.LE VITTORIO VENETO 188

FIUMEFREDDO DI SICILIA – VIA MARCONI

FIUMEFREDDO DI SICILIA – VIA PRINCIPE DI PIEMONTE

GIARRE – DON LUIGI STURZO

GIARRE – PROVINCIALE MACCHIA DI GIARRE

GRAVINA DI CATANIA – GRAMSCI 12

MASCALUCIA – VIA ALCIDE DE GASPERI 34

MISTERBIANCO – VIA CARLO MARX 60

MISTERBIANCO – CORSO CARLO MARX 10RAMACCA – C.DA CUTICCHI

MISTERBIANCO – SS.121 KM 8+100

MOTTA S. ANASTASIA – VIA GIUSEPPE VERDI

PALAGONIA – VIA VITT. EMANUELE

PATERNÒ – G. VERGA

PATERNÒ – USCITA PER SCHETTINO

RANDAZZO – VIA BONAVENTURA 2

SANT’AGATA LI BATTIATI – BARRIERA

SANTA MARIA DI LICODIA – VITT. EMANUELE SANTA MARIA DI LICODIA

SANTA VENERINA – VIA ARCHIMEDE 79

TREMESTIERI ETNEO – VIA ETNEA 400

TREMESTIERI ETNEO – VIA PIETRA DELL’OVA