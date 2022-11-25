Elenco punti di distribuzione Eni

Ecco l'elenco dei distributori delle provincie di Palermo e Catania dove puoi ritirare il Quotidiano di Sicilia
Provincia di Palermo
ALTOFONTE – VIA DEL FANTE – PIANO MAGLIO
BAGHERIA – VIA G. BAGNERA
BAGHERIA – VIA PASSO DEL CARRETTO, 86/A
BELMONTE MEZZAGNO – VIA PIERSANTI MATTARELLA
BISACQUINO – SS 118 KM. 17+165
CAMPOFELICE DI ROCCELLA – SS113 KM205 BONFORNELLO
CARINI – CORSO ITALIA 45/49
CASTELLANA SICULA – CORSO MAZZINI SS 120
CASTELBUONO – VIA DANTE ALIGHIERI
CEFALÙ – S.LUCIA SS 113 KM189
COLLESANO – S.P. N 9 KM 11+510
CORLEONE – VIA SANTA LUCIA
GANGI – VIA NAZIONALE, 212/A
MISILMERI – CORSO VITTORIO EMANUELE, 552
MONDELLO-PALERMO – V.LE PRINCIPE DI SCALEA ANG. PIOPPI
MONREALE – CIRCONVALLAZIONE MONREALE
PALERMO – CORSO CALATAFIMI, 1031/B
PALERMO – VIA E. BASILE
PALERMO – PIAZZA LEONI, 11
PALERMO – VIA FRANCESCO CRISPI/ONORATO
PALERMO – LARGO ICCARA – BORGO NUOVO
PALERMO – REG.SIC. ANG. L.DA VINCI I
PALERMO – V.LE MARGHERITA DI SAVOIA, 85/B MONDELLO
PALERMO – VIA MESSINA MARINE – SPERONE
PALERMO – V.LE MICHELANGELO, 2317
PALERMO – VIALE MICHELANGELO N.1622
PALERMO – VIA PAPA SERGIO I 44
PALERMO – VIALE REGIONE SICILIANA 3385 N.O.
PALERMO – V.LE REGIONE SICILIANA 5398
PALERMO – V.LE REGIONE SICILIANA ANG.V. BRIUCCIA
PALERMO – VIA ROSARIO NICOLETTI
PALERMO – VIA SAMPOLO, 5
PALERMO – VIA SCIUTI, 102/C
PALERMO – VIA TEODORO MONETA
PALERMO – VIA UDITORE ANG. V. REG. SICILIANA
PALERMO – VIA UGO LA MALFA, 93
PALERMO – V. UMBERTO GIORDANO 5
PARTINICO – MADONNA DEL PONTE
PARTINICO – S.P PARTINICO-BALESTRATE
PARTINICO – SS 113 USCITA PER ALCAMO
TERMINI IMERESE – VIA FALCONE BORSELLINO, 115
VILLABATE – PIAZZA UMBERTO I, 43/A
Provincia di Catania
AUTOSTRADA MESSINA CATANIA
ACIREALE – VIA LORETO 14
ACIREALE – VIA CIRCONVALLAZIONE
ACIREALE – NAZIONALE 102 PER CATANIA
ADRANO – VIA CAPPUCCINI SS121
BELPASSO – C.DA VALCORRENTE
BELPASSO – SS 417 KM63+449
CALATABIANO – C. DA PASTERIA
CALTAGIRONE – P.ZZA RISORGIMENTO
CALTAGIRONE – VIA PRINCIPE UMBERTO
CATANIA – GELSO BIANCO, 8
CATANIA – P.ZZA RISORGIMENTO
CATANIA – VIA ACQUICELLA PORTO
CATANIA – VIA DELLA MISERICORDIA
CATANIA – VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 64
CATANIA – VIALE KENNEDY
CATANIA – VIA LIBERTÀ/MASCAGNI
CATANIA – VIA FELICE FONTANA
CATANIA – VIA MESSINA 614
CATANIA – VIA VINCENZO GIUFFRIDA
CATANIA – V.LE ANDREA DORIA 8
CATANIA – V.LE LORENZO BOLANO
CATANIA – V.LE MARCO POLO
CATANIA – V.LE MARIO RAPISARDI
CATANIA – V.LE MARIO RAPISARDI 500
CATANIA – V.LE RUGGERO DI LAURIA
CATANIA – V.LE VITTORIO VENETO 188
FIUMEFREDDO DI SICILIA – VIA MARCONI
FIUMEFREDDO DI SICILIA – VIA PRINCIPE DI PIEMONTE
GIARRE – DON LUIGI STURZO
GIARRE – PROVINCIALE MACCHIA DI GIARRE
GRAVINA DI CATANIA – GRAMSCI 12
MASCALUCIA – VIA ALCIDE DE GASPERI 34
MISTERBIANCO – VIA CARLO MARX 60
MISTERBIANCO – CORSO CARLO MARX 10RAMACCA – C.DA CUTICCHI
MISTERBIANCO – SS.121 KM 8+100
MOTTA S. ANASTASIA – VIA GIUSEPPE VERDI
PALAGONIA – VIA VITT. EMANUELE
PATERNÒ – G. VERGA
PATERNÒ – USCITA PER SCHETTINO
RANDAZZO – VIA BONAVENTURA 2
SANT’AGATA LI BATTIATI – BARRIERA
SANTA MARIA DI LICODIA – VITT. EMANUELE SANTA MARIA DI LICODIA
SANTA VENERINA – VIA ARCHIMEDE 79
TREMESTIERI ETNEO – VIA ETNEA 400
TREMESTIERI ETNEO – VIA PIETRA DELL’OVA