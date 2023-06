Riprende schede elettorali col cellulare, elettore denunciato dalla Digos

Digos in azione contro gli illeciti commessi durante le elezioni comunali 2023.

La Digos della Questura di Catania ha denunciato un elettore che, nel corso delle votazioni dello scorso 28 e 29 maggio, avrebbe effettuato delle riprese delle schede elettorali con il cellulare.

Ecco i primi dettagli sul provvedimento.

Digos, denunciato elettore a Catania

Secondo una prima ricostruzione, l’elettore – utilizzando il proprio cellulare – avrebbe ripreso le schede elettorali all’interno della cabina di un seggio allestito in occasione delle elezioni comunali 2023 nel capoluogo etneo.

In più, gli agenti della Digos hanno sanzionato amministrativamente tre Caf catanesi per aver esposto manifesti elettorali in strada. Infine, “guai” e sanzione anche per una persona sorpresa a distribuire volantini elettorali a meno di 200 metri da una sezione elettorale.

