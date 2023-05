Speciale elezioni Catania 2023, exit poll: Trantino sopra il 50%, i risultati in diretta

Anche il capoluogo etneo ha votato per rinnovare l'Amministrazione comunale ed eleggere il nuovo sindaco: i risultati delle elezioni a Catania in costante aggiornamento su QdS.it.

C’è anche la città di Catania tra i Comuni al voto in occasione delle elezioni comunali 2023: ecco i risultati dello spoglio in diretta e tutti gli aggiornamenti sul nuovo sindaco del capoluogo etneo e gli eletti al Consiglio comunale.

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’11 e il 12 giugno. Per seguire costantemente i risultati delle elezioni amministrative in tutti i 128 Comuni al voto sull’Isola, è possibile seguire la diretta “Speciale Amministrative” di QdS.it (link in basso).

Elezioni Catania 2023, i risultati delle amministrative in diretta

Ore 15.15: Elezioni Catania 2023, i primi exit poll: Trantino 56-60%, Caserta 27,5-31,5%, Lanfranco Zappalà 3,0 – 7,0, Gabriele Savoca 2,0 – 5,0, Vincenzo Drago 0,0 – 0,0, Giuseppe Giuffrida 0,0 – 0,0, Giuseppe Lipera 0,0 – 0,0, altre 3,0 – 5,0.

Ore 15: Urne chiuse a Catania, inizia lo spoglio.

I candidati sindaco e le liste

La corsa a sindaco per Palazzo degli Elefanti è a 7. I candidati sono: Maurizio Caserta (Centrosinistra), Enrico Trantino (Centrodestra), Vincenzo Drago (Socialismo Democratico P.S.D.I.), Gabriele Savoca (De Luca per Catania e Sud chiama Nord), Giuseppe Giuffrida (Catania risorge), Giuseppe Lipera (Movimento Popolare Catanese) e Lanfranco Zappalà (Lista Lanfranco Zappalà).

Sono complessivamente 19 le liste presentate: sette a sostegno di Trantino, sei a sostegno di Caserta, due per Savoca, una ciascuno per gli altri candidati.

Si ricorda che sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle elezioni amministrative 2023 nella sezione speciale dedicata di QdS.it.

