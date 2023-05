Elezioni Catania, Trantino parla già da sindaco: “Priorità PNRR e pulizia, ci sarà dialogo con Roma” – VIDEO

Le prime parole di Enrico Trantino come sindaco di Catania. Il candidato del Centrodestra fissa gli obiettivi per la città del futuro.

Enrico Trantino è il nuovo sindaco di Catania. La tornata elettorale alle pendici dell’Etna ha premiato il candidato del Centrodestra già al primo turno, senza la necessità di ricorrere al ballottaggio. Una vittoria netta quella dell’avvocato, giunta con oltre il 60% delle preferenze e con un ampio margine sul primo avversario Maurizio Caserta.

Trantino: “Dimostrerò di valere come sindaco”

Il nuovo cittadino etneo, intervistato da QdS.it, sottolinea che non smetterà comunque le vesti di avvocato nonostante il nuovo incarico di sindaco che lo attende: “Ho impiegato 30 anni per dimostrare quel che sono”, ha sottolineato. Per il ruolo da primo cittadino “devo dimostrare ai cittadini la capacità di farlo”.

“Aspettiamo che sia definitivo e poi trarrò le conseguenze”, ha aggiunto Trantino soffermandosi sul risultato elettorale che gli consegna già virtualmente la fascia da sindaco di Catania. “Ho sentito il professore Caserta, come ero certo. Ha dato la sua disponibilità nel caso in cui ci fosse la possibilità di una collaborazione”, ha aggiunto Trantino.

Elezioni Catania, Trantino: “Amministrazione sarà attenta a problemi”

Poi uno sguardo all’amministrazione che verrà. Secondo il candidato del Centrodestra, il nuovo Governo di Palazzo degli Elefanti dovrà essere “molto attento a tutti i problemi, cercando di individuare, chi ne fa parte, degli assessori che un po’ fuoriescono dagli schemi abituali della politica”.

Per Trantino i futuri assessori non dovranno essere “per forza tecnici”, ma persone che “amano la città e che abbiano mostrato di tenere al bene comune più di ogni altra cosa”.

Tra gli obiettivi prefissati della nuova amministrazione non può certo mancare la gestione dei fondi del PNRR. Una questione che verrà affrontata “con urgenza”. “Allo stesso tempo – ha aggiunto il prossimo primo cittadino di Catania – ho bisogno di parlare con le ditte che si occupano della pulizia per capire quali sono le criticità” che affliggono la città e “come eventualmente intervenire”.

Parimenti, risulta fondamentale per Trantino instaurare un dialogo immediato con il Governo centrale per trattare il tema della sicurezza. Un primo passo, secondo l’avvocato, sarà quello di inviare in città “ulteriori militari” per combattere l’illegalità diffusa.

Lo sconfitto Caserta: “Giusto che Centrodestra governi”

“Inizia un percorso in Consiglio comunale. Abbiamo offerto in città un’alternativa politica. Cominciamo da qua. Credo che ci siano tutte le risorse per continuare a proporre una idea di città. Siamo fiduciosi, determinati e tenaci, non ci fermiamo”, ha commentato Maurizio Caserta, candidato del Centrosinistra sconfitto alle elezioni Amministrative di Catania.

“Ho chiamato l’avvocato Trantino per congratularmi. La città ha tributato al Centrodestra una maggioranza pia, è giusto che governino. Non possiamo disperdere la ricchezza di idee e persone che abbiano messo in campo. Siamo qui. Non ce ne andiamo. Nella società e nel consiglio comunale. Gli elettori hanno sempre ragione“, ha sottolineato il professore.