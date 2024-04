Ersu Palermo, quasi 14 milioni di euro per le borse di studio

Sono 1.400 le borse di studio in più rispetto all'anno accademico scorso con importi superiori dell'8,1 %

Il Consiglio di Amministrazione di ERSU Palermo ha varato, nel pomeriggio del 29 aprile 2024, una manovra di bilancio che consente l’immediata spesa di ulteriori 13,8 milioni di euro in favore degli studenti universitari che frequentano università, accademie di belle arti e conservatori di musica della Sicilia occidentale.

Nel dettaglio, 12,5 milioni di euro provengono dal nuovo stanziamento che l’assessorato regionale dell’Istruzione ha fatto in favore degli studenti di ERSU Palermo, mentre 1,3 milioni di euro vengono dal bilancio dell’Ente, grazie ad attività di riaccertamento di bilancio.

Ersu Palermo, cifre e dettagli della manovra sulle borse di studio

La manovra, consente di pagare il 100% delle borse di studio degli studenti di secondo anno e successivi, per un totale di numero 7.971 borse di studio pagate, mentre si arriva al 75% degli studenti di primo anno, per un totale di circa numero 3.400 borse pagate alle matricole: percentuale che – in questo caso – è destinata comunque a salire, sia per l’auspicio di ulteriori nuove risorse che il C. di A. proverà a a reperire, sia per le verifiche sul merito e sul reddito dei richiedenti che portano a una diminuzione degli aventi diritto.

Raggiunto il 90% della copertura

Le borse ERSU assegnate per l’anno accademico in corso ammontano, quindi, a circa 11.400 con una copertura raggiunta del 90%. Per lo scorso anno accademico erano state pagate, invece, 9.982 borse di studio esaudendo il 100% delle richieste valide. Quest’anno, quindi, sarà comunque pagato il 14% in più di borse di studio rispetto all’anno scorso che sono state anche incrementate dell’8,1% nei loro importi.

L’ammontare della borsa di studio erogata varia da un minimo di € 741,39 euro a un massimo di € 7.655,00 euro, in base alla condizione di studente in sede, pendolare o fuorisede e in relazione alla fascia ISEE posseduta. Inoltre, gli studenti idonei hanno a disposizione da 180 a 360 pasti gratuiti nelle mense universitarie in base alla condizione di fuorisede o di pendolare/studente in sede.

Borse di studio, l’intervento di Margherita Rizza

“All’unanimità del Consiglio di Amministrazione dell’Ersu (n.d.r.: composto dai rappresentanti degli studenti Irene Ferrara, Giovanni Milisenda, Francesco Salatiello, dalla rappresentante dei docenti Valeria Militello e dalla presidente Margherita Rizza)– dichiara la presidente dell’Ente Margherita Rizza – esprimo soddisfazione per questo importante risultato che consente, grazie all’impegno del governo regionale guidato da Renato Schifani, un’azione di rilancio delle politiche del diritto allo studio universitario in Sicilia grazie all’azione portata avanti sinergicamente. Intanto, va sottolineato che abbiamo pagato 1.400 borse di studio in più rispetto allo scorso anno in cui era stato raggiunto il 100%. Inoltre, le 11.400 borse pagate hanno importi superiori rispetto all’anno precedente dell’8,1%. Lavoreremo ancora – prosegue Margherita Rizza – per assegnare ulteriori borse di studio, nella direzione della maggiore soddisfazione possibile di studenti universitari risultati idonei al concorso Ersu che quest’anno ammonta a 12.550 studenti, contro i 9.982 studenti dell’anno accademico precedente, con un incremento del 25% degli studenti risultati idonei al concorso”.

Come verificare l’esito del concorso

I nuovi studenti beneficiari potranno verificare l’esito del concorso dalla pagina personale dei servizi “ersuonline” del portale studenti e dalle graduatorie sul sito www.ersupalermo.it