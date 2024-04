Lavoro con Club Med, offerte nei resort di lusso in Sicilia e in tutto il mondo: come candidarsi

Dai cuochi agli infermieri: ecco tutte le posizioni aperte con la nota azienda, con due resort in Sicilia.

Club Med – azienda leader nei servizi per il turismo, con sede in Francia, e operativa in tutto il mondo (Sicilia compresa) – assume: sono diverse le offerte di lavoro aperte, soprattutto in vista della stagione estiva 2024.

Ecco le posizioni aperte e come fare domanda.

Lavoro con Club Med, posizioni aperte per l’estate 2024

Sono 21 le offerte attive nei resort di Club Med in Italia in vista della stagione estiva del 2024. In particolare, l’azienda è alla ricerca di candidati per i ruoli di:

Pasticciere;

Cameriere ai pieni;

Panettiere;

Capo Cucina;

Infermiere;

Assistente responsabile bar;

Responsabile bar;

Governante generale;

Addetto lavanderia;

Cameriere ai piani – Servizio camere;

Demi chef di partita / Cuoco;

Addetto alle vendite di vini e liquori;

Commis di pasticceria;

Commis di cucina / Aiuto cuoco;

Capo pasticciere;

Cuoco Capo Partita;

Bartender;

Assistente Responsabile ristoranti;

Assistente Responsabile Governante Generale;

Cameriere ai piani – Servizio aree comuni;

Lavapiatti.

Le posizioni sono aperte anche a candidati appartenenti alle categorie protette.

Annunci e requisiti

Negli annunci di lavoro di Club Med si legge: “La nostra raffinata offerta si basa su 5 pilastri: creare esperienze memorabili, sorprendere con una moltitudine di aree di ristorazione concettuali, lavorare per il benessere di tutti (compreso il tuo), giocare sulle emozioni e sui sensi attraverso l’allestimento, il tutto in un’atmosfera divertente e informale”. Per ottenere un lavoro con la nota azienda, quindi, sarà necessario avere molta passione, creatività e – naturalmente – una preparazione adeguata alla mansione da svolgere, preferibilmente anche degli studi nel campo alberghiero alle spalle e dell’esperienza per le posizioni di responsabilità.

I requisiti e gli annunci completi sono disponibili sul sito https://www.clubmedjobs.com/, alla sezione “Le nostre offerte di lavoro“. Si ricorda che, oltre che per le offerte nei Resort, si può accedere anche agli annunci relativi agli uffici e ai quartieri generali dell’azienda.

Come inviare il CV e candidarsi

In basso a ciascuna offerta di lavoro Club Med c’è un pulsante con scritto “Presenta la candidatura“. Basta cliccarlo e procedere per inviare il CV all’azienda. Si può procedere alla compilazione automatica o manuale e anche basarsi sull’eventuale ultima candidatura inoltrata.

L’azienda Club Med

L’azienda francese specializzata in turismo ha circa 70 resort, aperti in estate e in inverno, in 26 Paesi (Italia compresa). In Sicilia sono due e si trovano a Cefalù e Kamarina.

