ELENCO | Supermercati, negozi e centri commerciali aperti l’1 maggio 2024 in Sicilia

Alcuni punti vendita rimarranno aperti anche per la Festa dei Lavoratori.

In occasione della Festa dei lavoratori dell’1 maggio 2024 alcuni supermercati, negozi e centri commerciali resteranno aperti al pubblico per garantire il servizio.

Ecco le prime informazioni su chi resta aperto e chi chiude per la festività.

Quali sono i supermercati aperti l’1 maggio 2024

Come per la recente festa del 25 aprile, anche l’1 maggio alcune catene di supermercati e alcuni negozi rimarranno aperti al pubblico. Altri, invece, opteranno per la chiusura o l’apertura con orario ridotto. Poiché non esiste un elenco ufficiale con le direttive per ciascuna catena, si consiglia di controllare le pagine social e i siti ufficiali dei singoli punti vendita per avere maggiori informazioni.

Hanno annunciato la chiusura dei punti vendita i supermercati ARD Discount, quelli del Gruppo Arena Decò e la maggior parte dei punti vendita Leroy Merlin (compresi quelli di Palermo e Catania), Naturasì e Famila. Per quanto riguarda Conad, in Sicilia diversi punti vendita saranno aperti. Per poter scoprire quello più vicino, basta andare – nella giornata dell’1 maggio – alla mappa dei supermercati aperti sul sito Conad (https://www.conad.it/ricerca-negozi). Selezionando il filtro “aperti ora”, sarà possibile visualizzare i punti vendita aperti.

A Catania, sarà aperto il “Mercatino Catania Stazione Centrale“, con orario 9-20. Per i punti vendita MD, Carrefour e Penny Market, si consiglia di verificare direttamente con il punto vendita.

Centri commerciali in Sicilia, quali restano aperti

Sicilia Outlet Village: aperto, orario 10-21

Porte di Catania: chiuso.

Etnapolis: chiuso.

Centro Sicilia: aperto solo McDonald’s dalle 7.30 alle 24.

Forum Palermo: aperto, con orari regolari.

I Portali (CT): aperti il 25 aprile; chiusi l’1 maggio. Cinema aperto dalle ore 17, Zangaloro dalle 11 alle 23.30 e Old Wild West dalle 12 alle 15.30 e dalle 19 alle 23.30.

Le Ginestre: per rimanere aggiornati su orari di apertura, controllare il sito ufficiale e la pagina Facebook.

Centro Commerciale Poseidon: chiuso.

Centro Commerciale Le Masserie (RG): aperti dalle 10 alle 21, secondo l’orario indicato sul sito ufficiale per i giorni festivi.