ELENCO | Supermercati, negozi e centri commerciali aperti in Sicilia per il 25 aprile

Ecco le disposizioni per i centri commerciali siciliani e le maggiori catene di supermercati in vista della Festa della Liberazione.

Il 25 aprile 2024 – giorno della Festa della Liberazione – è festivo, ma alcuni negozi e supermercati rimarranno aperti: ecco l’elenco con le principali catene e i centri commerciali siciliani.

Si precisa che alcuni rimarranno regolarmente aperti, altri offriranno un orario ridotto; altri ancora, naturalmente, rimarranno chiusi. Nelle scorse ore si temeva anche un possibile sciopero, ma fortunatamente sembra che l’accordo Federdistribuzione-sindacati sia stato raggiunto e che per la giornata festiva del 25 aprile (così come per l’1 maggio, Festa dei Lavoratori) non siano in programma stati di agitazione.

Supermercati e negozi aperti il 25 aprile 2024

Di seguito, le catene di supermercati che hanno annunciato di rimanere aperti:

Conad (in molti casi, però, solo mezza giornata)

(in molti casi, però, solo mezza giornata) Carrefour

Famila : il 25 aprile aperture straordinarie per i supermercati di Udine, Trieste, Gorizia, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bari, Barletta-Andria, Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Ancona, Pesaro e Urbino, Campobasso, Vicenza, Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Belluno, Avellino, Caserta, Salerno e Napoli.

: il 25 aprile aperture straordinarie per i supermercati di Udine, Trieste, Gorizia, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, Bari, Barletta-Andria, Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Ancona, Pesaro e Urbino, Campobasso, Vicenza, Venezia, Padova, Treviso, Rovigo, Belluno, Avellino, Caserta, Salerno e Napoli. Lidl

MD

Decò

Penny Market

Esselunga (verificare gli orari nei punti vendita d’interesse direttamente dal sito ufficiale).

Si specifica che si tratta di disposizioni a livello nazionale: è possibile che un singolo punto vendita prenda la decisione di chiudere o di effettuare un orario ridotto. Si consiglia, quindi, di verificare direttamente con il supermercato di proprio interesse eventuali variazioni per la festa del 25 aprile 2024. Verificare sul sito ufficiale anche eventuali aperture dei punti vendita Eurospin, Naturasì (a Catania, per esempio, si prevede chiusura secondo quanto emerso da post sui social dei punti vendita), e Crai.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Le scelte dei centri commerciali in Sicilia

Centro Sicilia : il 25 aprile i negozi e il supermercato sono aperti regolarmente. Saranno chiusi l’1 maggio (aperto solo McDonald’s dalle 7.30 alle 24);

: il 25 aprile i negozi e il supermercato sono aperti regolarmente. Saranno chiusi l’1 maggio (aperto solo McDonald’s dalle 7.30 alle 24); Porte di Catania : il centro commerciale sarà aperto, come confermano gli annunci del supermercato Conad, del PetStore e di altri negozi. Tuttavia, si consiglia di andare a ricercare il negozio di proprio interesse perché alcuni potrebbero non essere aperti o fare un orario ridotto.

: il centro commerciale sarà aperto, come confermano gli annunci del supermercato Conad, del PetStore e di altri negozi. Tuttavia, si consiglia di andare a ricercare il negozio di proprio interesse perché alcuni potrebbero non essere aperti o fare un orario ridotto. Etnapolis : supermercato e negozi saranno aperti il 25 aprile e chiusi l’1 maggio.

: supermercato e negozi saranno aperti il 25 aprile e chiusi l’1 maggio. Sicilia Outlet Village : aperto ma con orari straordinari dal 25 al 28 aprile e poi l’1 maggio, dalle 10 alle ore 21.

: aperto ma con orari straordinari dal 25 al 28 aprile e poi l’1 maggio, dalle 10 alle ore 21. Forum Palermo : aperto, con orari regolari.

: aperto, con orari regolari. I Portali (CT): aperti il 25 aprile; chiusi l’1 maggio. Cinema aperto dalle ore 17, Zangaloro dalle 11 alle 23.30 e Old Wild West dalle 12 alle 15.30 e dalle 19 alle 23.30.

(CT): aperti il 25 aprile; chiusi l’1 maggio. Cinema aperto dalle ore 17, Zangaloro dalle 11 alle 23.30 e Old Wild West dalle 12 alle 15.30 e dalle 19 alle 23.30. Centro Commerciale Katanè : aperto dalle 9 alle ore 21.

: aperto dalle 9 alle ore 21. Le Ginestre : aperto dalle ore 9 alle ore 21.

: aperto dalle ore 9 alle ore 21. Centro Commerciale Poseidon : il 25 aprile l’ipermercato, la galleria e la ristorazione saranno aperti (ipermercato e galleria fino alle 21, la ristorazione fino alle 22); l’1 maggio, invece, saranno chiusi.

: il 25 aprile l’ipermercato, la galleria e la ristorazione saranno aperti (ipermercato e galleria fino alle 21, la ristorazione fino alle 22); l’1 maggio, invece, saranno chiusi. Centro Commerciale Le Masserie (RG): aperti dalle 10 alle 21.

Si specifica che l’elenco dei centri commerciali siciliani – e dei relativi supermercati e negozi – aperti il 25 aprile non è completo e che, al momento, sui profili social/siti ufficiali di alcuni centri non appaiono informazioni confermate sugli orari di apertura. Maggiori informazioni saranno sicuramente disponibili nelle prossime ore.

Immagine di repertorio