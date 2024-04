McDonald’s assume in Sicilia: ecco le offerte di lavoro attive da Avola a Trapani

Si cercano addetti per la cucina e la sala ristorante: ecco i requisiti e come fare domanda.

Opportunità di lavoro con McDonald’s in Sicilia: per il mese di aprile 2024 sono attive due offerte, rispettivamente a Trapani e nella nuova sede, in fase di apertura, ad Avola.

Ecco le posizioni ricercate, i requisiti e come fare domanda.

McDonald’s assume in Sicilia, lavoro a Trapani e Avola

Per entrambe le sedi – quella di Trapani e per la nuova apertura di Avola (SR), la nota multinazionale è alla ricerca di Addetti alla ristorazione.

L’Addetto Ristorazione-Crew in genere si divide tra cucina e sala ristorante e svolge le seguenti mansioni:

Cucina: prepara prodotti, collabora con i colleghi per soddisfare al meglio le richieste dei clienti, impara a conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione;

Sala: si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e fa il possibile affinché possano vivere un’esperienza piacevole nei ristoranti McDonald’s.

Requisiti

Il candidato ideale all’offerta di lavoro per Addetti alla Ristorazione a Trapani e Avola di McDonald’s deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Come candidarsi

Per fare domanda o visualizzare le offerte in altre sedi McDonald’s, basta visualizzare l’annuncio nella sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale (https://www.mcdonalds.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte/) e compilare il modulo nella sezione “Invia la tua candidatura”.

L’azienda McDonald’s

McDonald’s è una multinazionale statunitense specializzata nel mondo del fast food. Solo in Italia, possiede più di 670 ristoranti e dà lavoro a oltre 32milioni di persone (il 92% – specifica l’azienda – con contratto stabile).