McDonald’s assume a Catania: offerta di lavoro per addetto/a alla ristorazione

Opportunità nel mondo della ristorazione grazie alla nota multinazionale statunitense.

Offerta di lavoro da McDonald’s a Catania: la nota multinazionale è alla ricerca di un addetto alla ristorazione per la sede di viale Ulisse.

Ecco i requisiti e come fare domanda.

McDonald’s Catania assume, l’offerta di lavoro

Per i ristoranti di Catania (CT), in particolare per la sede di viale Ulisse, McDonald’s è alla ricerca di candidati per il ruolo di addetto ristorazione-crew.

La figura in questione lavora sia in cucina che in sala. In cucina, “prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione”. In sala, invece, “si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti”.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Requisiti

Per l’offerta di lavoro per i punti vendita di Catania, McDonald’s richiede candidati con i seguenti requisiti:

Ottime doti relazionali;

Diploma di scuola media superiore;

Orientamento al lavoro di squadra;

Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.

Come candidarsi

Gli aspiranti addetti alla ristorazione-crew per McDonald’s possono visualizzare tutte le offerte di lavoro disponibili attraverso la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale dell’azienda. Una volta individuata l’offerta di proprio interesse, basta cliccare per accedere alla scheda con la spiegazione delle mansioni e dei requisiti richiesti. Per inoltrare la candidatura, bisogna registrarsi al sito compilando il form sottostante alla scritta “Invia la tua candidatura” e inviare.

Per altri concorsi e offerte di lavoro, consulta la sezione dedicata di QdS.it

L’azienda McDonald’s

McDonald’s è è una catena di ristoranti di fast food statunitense con oltre 670 ristoranti e oltre 32mila dipendenti soltanto in Italia (il 92%, secondo quanto riportato dal sito ufficiale italiano, con contratto stabile). Il 90% dei ristoranti McDonald’s è gestito con la formula franchising. Negli ultimi anni l’azienda si è dedicata al supporto delle comunità locali, promuovendo l’eccellenza agroalimentare italiana, ma anche ai valori della sostenibilità e della tutela dell’ambiente.

Immagine di repertorio