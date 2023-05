Elezioni Sicilia 2023, i risultati Comune per Comune: i nomi dei sindaci eletti

Sicilia al voto, 128 Comuni pronti a eleggere sindaco e Amministrazione: i nomi e gli aggiornamenti.

Ben 128 Comuni al voto in Sicilia in occasione delle elezioni comunali 2023: ecco i risultati, aggiornati costantemente, delle amministrative del 28 e 29 maggio, con i nomi dei sindaci eletti e le informazioni per seguire le dirette di QdS.

Aggiornamenti

Ore 16.16: “Registrare questa affluenza alle urne è una grande soddisfazione Santo Stefano Quisquina e gli stefanesi non meritavano un commissariamento e di venire ridimensionati alla semplice attività ordinaria, specie in tempi difficili come questi. Ringrazio uno a uno quanti si sono recati alle urne, perché si è trattato di un grande esercizio democratico”, queste le prime dichiarazioni di Francesco Cacciatore riconfermato sindaco di Santo Stefano Quisquina.

“Non è stato piacevole per me correre contro un avversario invisibile: c’è molta disaffezione per la politica e questa tornata rischiava di tramutarsi in un mero referendum pro o contro il sindaco e la sua squadra. La comunità ha dimostrato un grande senso civico, di responsabilità , è accaduto perché siamo riusciti a far capire che solo un paese unito può consentire alla nostra gente di poter affrontare meglio le cose importanti da fare per il futuro. Una scelta democratica e inequivocabile che mi e ci riempie di orgoglio e responsabilità ma che anche il frutto del lavoro fatto negli ultimi anni. Non ho vinto io da solo: ha vinto l’intera comunità unita”, ha aggiunto a conclusione delle elezioni comunali 2023 in Sicilia.

(Aggiornamento di Irene Milisenda)

Ore 16.10: Appare quasi certa la vittoria di Maria Monisteri a Modica, con consensi superiori al 60%. Sarebbe la prima donna a ricoprire il ruolo.

Ore 15.50: Elezioni comunali 2023 in Sicilia. In provincia di Messina vengono eletti: Carmelo Pietrafitta a Mazzarrà Sant’Andrea, Rosario D’Amore a Mongiuffi Melia, Gino Di Pane a Frazzanò.

Ore 15.15: Arrivano i primi exit-poll secondo Noto sondaggi-Vr Sicilia. A Catania Trantino 56-60%, Caserta 27,5-31,5%, Ragusa Cassì 59-63%, Schininà 18-22%, a Siracusa Messina 24-28%, Giunta 23-27%, a Trapani Miceli 42-46%, Tranchida 38-42%, a Modica Monisteri Caschetto 64-68%, Castello 23-27%.

Ore 15: Urne chiuse. A breve l’inizio dello spoglio dopo la conclusione delle due giornate previste per le elezioni amministrative 2023 in Sicilia.

Ore 14: Già due i sindaci eletti, unici candidati dei rispettivi paesi che hanno superato il quorum previsto per queste elezioni. Si tratta di Giuseppe Sollazzo (Sclafani Bagni) e Francesco Cacciatore (Santo Stefano Quisquina).

Elezioni Sicilia 2023, i sindaci eletti – IN AGGIORNAMENTO

Catania

Aci Sant’Antonio;

Acireale;

Belpasso;

Biancavilla;

Gravina di Catania;

Mascalucia;

Camporotondo Etneo;

Castel di Iudica;

Maletto;

Mineo;

Piedimonte Etneo;

Riposto;

San Cono;

San Gregorio di Catania;

Santa Venerina;

Sant’Alfio;

Valverde;

Viagrande.

Elezioni Sicilia 2023, segui lo spoglio in diretta per il capoluogo di provincia – Catania.

Palermo

Alimena;

Baucina;

Campofelice di Roccella;

Campofiorito;

Capaci;

Casteldaccia;

Castronovo di Sicilia;

Cefalà Diana;

Cerda;

Collesano;

Contessa Entellina;

Geraci Siculo;

Giuliana;

Gratteri;

Lercara Friddi;

Marineo;

Montemaggiore Belsito;

Roccapalumba;

Sciara;

Sclafani Bagni – Giuseppe Sollazzo, superato il quorum per la sua elezione;

Trabia;

Ustica; Ventimiglia di Sicilia;

Vicari;

Villafrati.

Messina

Alì;

Alì Terme;

Capizzi;

Casalvecchio Siculo;

Castel di Lucio;

Castell’Umberto;

Fondachelli Fantina;

Frazzanò – Gino Di Pane;

Furci Siculo;

Gualtieri Sicaminò;

Mazzarrà Sant’Andrea – Carmelo Pietrafitta;

Militello Rosmarino;

Monforte Sangiorgio;

Mongiuffi Melia – Rosario D’Amore;

Montagnareale;

Motta Camastra;

Pace del Mela;

Roccafiorita;

Roccalumera;

Roccavaldina;

San Filippo del Mela;

San Fratello;

San Teodoro;

Santa Domenica Vittoria;

Santa Lucia del Mela;

Sant’Agata di Militello;

Scaletta Zanclea;

Taormina;

Tripi;

Tusa;

Ucria;

Valdina.

Ragusa

Acate;

Comiso;

Modica;

Ragusa.

Elezioni Sicilia 2023, segui lo spoglio in diretta per il capoluogo di provincia – Ragusa.

Siracusa

Carlentini;

Buccheri;

Buscemi;

Francofonte;

Palazzolo Acreide;

Portopalo di Capo Passero;

Priolo Gargallo;

Siracusa.

Segui lo spoglio in diretta per il capoluogo di provincia – Siracusa.

Enna

Aidone;

Assoro;

Barrafranca;

Catenanuova;

Cerami;

Gagliano Castelferrato;

Leonforte;

Troina.

Caltanissetta

Delia;

Milena;

Montedoro;

Riesi;

Sutera.

Trapani

Buseto Palizzolo;

Castellammare del Golfo;

Custonaci;

Paceco;

Pantelleria;

Partanna;

Poggioreale;

San Vito Lo Capo;

Santa Ninfa;

Trapani;

Valderice;

Vita.

Elezioni Sicilia 2023, segui gli aggiornamenti di Trapani in diretta su QdS.it.

Agrigento

Licata;

Burgio;

Calamonaci;

Castrofilippo;

Cianciana;

Grotte;

Joppolo Giancaxio;

Lucca Sicula;

Menfi;

Ravanusa;

Sambuca di Sicilia;

San Giovanni Gemini;

Sant’Angelo Muxaro;

Santo Stefano Quisquina – Francesco Cacciatore, superato il quorum previsto per le elezioni amministrative 2023 in Sicilia.

Corsa elettorale in quattro capoluoghi di provincia

In occasione delle elezioni amministrative del 2023, sono al voto quattro capoluoghi di provincia: Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa. Segui la diretta di QdS.it (link in basso).

Come precisato dalla Regione Siciliana, gli elettori chiamati alle urne sono 1.387.169.

IN AGGIORNAMENTO