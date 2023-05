Elezioni Siracusa 2023, speciale comunali: si va verso il ballottaggio, i risultati in diretta

Siracusa al voto, speciale elezioni: i risultati in diretta e gli aggiornamenti su QdS.it.

Elezioni amministrative 2023 a Siracusa, lo spoglio in diretta: ecco i risultati, in costante aggiornamento, delle comunali nel capoluogo aretuseo.

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’11 e il 12 giugno. Per seguire costantemente i risultati delle elezioni amministrative in tutti i 128 Comuni al voto sull’Isola, è possibile seguire la diretta “Speciale Amministrative” di QdS.it (link in basso).

Elezioni Siracusa 2023, i risultati delle amministrative in diretta

Ore 15.55: Sembra che il capoluogo aretuseo andrà al ballottaggio. Messina e Giunta risultano avanti negli exit poll, ma al momento nessuno dei due avrebbe i voti per vincere.

Ore 15.15: Exit poll – Ferdinando Messina 24 – 28%, Renata Giunta 23 – 27%, Francesco Italia 20 – 24%, Edgardo Bandiera 8 – 12%, Giancarlo Garozzo 6 – 10%, Roberto Trigilio 0, Michele Mangiafico 0, Abdelaaziz Mouddih 0, altre 8 – 10.

Ore 15: Urne chiuse, inizia lo spoglio.

I candidati sindaco e le liste

In occasione delle elezioni amministrative / comunali 2023, i candidati sindaco a Siracusa sono: il sindaco uscente Francesco Italia, Giancarlo Garozzo, Renata Giunta, Ferdinando Messina, Roberto Trigilio, Edguardo detto Edy Bandiera, Michele Mangiafico, Mouddih Abdelaaziz.

Nella provincia di Siracusa, si sono recati alle urne anche gli abitanti dei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Francofonte, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capo Passero; Priolo Gargallo e Carlentini. Mentre a Siracusa e a Carlentini si è votato con il sistema proporzionale, gli altri Comuni aretusei hanno adottato il sistema maggioritario.

Nel link di seguito tutti i nomi dei candidati e delle liste presentate in provincia.

Si ricorda che sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle elezioni amministrative 2023 nella sezione speciale dedicata di QdS.it.

Immagine di repertorio