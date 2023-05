Trapani al voto, i risultati delle elezioni comunali 2023 in diretta

Gli aggiornamenti sui risultati delle elezioni amministrative a Trapani su QdS.it.

Elezioni amministrative 2023 a Trapani, lo spoglio in diretta: ecco i risultati, in costante aggiornamento, delle comunali. Gli altri capoluoghi di provincia al voto sono Catania, Ragusa e Siracusa; in tutta la Sicilia, invece, i Comuni alle urne sono 128.

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’11 e il 12 giugno. Per seguire costantemente i risultati delle elezioni amministrative in tutti i 128 Comuni al voto sull’Isola, è possibile seguire la diretta “Speciale Amministrative” di QdS.it (link in basso).

Elezioni Trapani 2023, i risultati delle amministrative in diretta

Ore 15.15: Exit poll – Miceli 42-46%, Tranchida 38-42%. Seguono: Brillante 9,5 – 13,5% e Anna Garuccio 2,5 – 6,5%.

Ore 15: Urne chiuse, inizia lo spoglio.

I candidati sindaco e le liste

In occasione delle elezioni amministrative / comunali 2023, i candidati sindaco a Trapani sono: il sindaco uscente Giacomo Tranchida, Maurizio Miceli, Francesco Brillante e Anna Garuccio.

In provincia di Trapani sono andati al voto i seguenti Comuni: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Paceco, Pantelleria, Partanna, Poggioreale, Santa Ninfa, San Vito Lo Capo, Trapani Valderice e Vita. Trapani sarà l’unico Comune a votare con metodo proporzionale e a prevedere dopo le elezioni un eventuale ballottaggio l’11 e il 12 giugno.

Nel link di seguito tutti i nomi dei candidati e delle liste presentate in provincia.

Si ricorda che sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle elezioni amministrative 2023 nella sezione speciale dedicata di QdS.it.

