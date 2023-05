Ragusa, elezioni comunali 2023: Cassì supera il 65% e si conferma sindaco: gli aggiornamenti in diretta

Ragusa è un altro capoluogo di provincia siciliano al voto: segui gli aggiornamenti sui risultati delle elezioni amministrative 2023 su QdS.it.

Elezioni amministrative 2023 a Ragusa, lo spoglio in diretta: ecco i risultati, in costante aggiornamento, delle comunali nel capoluogo ibleo.

L’eventuale turno di ballottaggio è previsto per l’11 e il 12 giugno. Per seguire costantemente i risultati delle elezioni amministrative in tutti i 128 Comuni al voto sull’Isola, è possibile seguire la diretta “Speciale Amministrative” di QdS.it (link in basso).

Elezioni Ragusa 2023, i risultati delle amministrative in diretta

Ore 19.51: E’ stato accolto tra gli applausi al suo ingresso in Municipio Peppe Cassì, il sindaco uscente di Ragusa per il quale si profila una vittoria schiacciante al primo turno con oltre il 60 per cento delle preferenze. Cassì, che tornato nel suo ufficio ha indossato di nuovo la fascia tricolore, ha tracciato un bilancio degli ultimi cinque anni alla guida della città. “Sono stati anni difficili, abbiamo fatto tante cose, non ci siamo mai fermati – ha detto -. Abbiamo tenuto i conti in ordine e amministrato con onestà e trasparenza. Non sempre siamo riusciti a fare tutto, ma con la città si è creato un profondo rapporto empatico”. “Esprimo tutta la mia gratitudine ai miei concittadini che in maniera chiara hanno dato una valutazione sul sindaco”, ha aggiunto. Un giudizio che per Cassì “non è solo sulle cose fatte, che sono verificabili e sono state tante grazie a una squadra di altissimo livello”, ma anche sul modo in cui è stata condotta la campagna elettorale. “Questo risultato dimostra che l’aggressività non paga, è stata una campagna elettorale molto dura, in cui sono stato oggetto di calunnie, che valuterò se sottoporre al vaglio dell’autorità giudiziaria”. Una campagna elettorale che “in alcuni casi è sfociata nell’odio e nel risentimento personale, che io non ho voluto alimentare. Non ho seguito gli altri in un percorso tossico che aveva la finalità di gettare discredito. Adesso c’è tanto da fare, abbiamo iniziative in campo per decine di milioni di euro. Spero di essere all’altezza della fiducia che i cittadini mi hanno voluto di nuovo rinnovare e di accompagnare la città verso una crescita costante”, conclude.

Ore 19.42: “C’è stata una grande affermazione del sindaco uscente, la città gli ha tributato un riconoscimento importante, anche al di sopra aspettative. Gli auguro buon lavoro”. A dirlo, ai microfoni di Videoregione, è stato Giovanni Cultrera, candidato sindaco del centrodestra a Ragusa, commentando l’affermazione schiacciante dell’uscente Peppe Cassì che si avvia alla vittoria al primo turno con oltre il 60 per cento delle preferenze. “Sapevamo che sarebbe stata una competizione difficile – aggiunge il candidato su cui avevano puntato FdI e FI -. Noi siamo stati penalizzati dall’inizio della campagna elettorale in sensibile ritardo rispetto a quella dei nostri avversari e in appena due mesi abbiamo dovuto costruire la coalizione, presentarci alla città. Quello registrato dal sindaco uscente per il candidato del centrodestra è “un successo personale, i cittadini hanno premiato Cassì uomo. Il nostro auspicio, anche se per lui si profila una maggioranza bulgara, è che l’opposizione in Consiglio comunale sia più attiva rispetto a cinque anni fa per fare in modo che Ragusa possa riprendere il proprio percorso di crescita”.

Ore 18.30: Si avvia verso una vittoria al primo turno Giuseppe Cassì, sindaco uscente di Ragusa, sostenuto da cinque liste civiche. Secondo la III proiezione realizzata da Noto sondaggi per Videoregione Sicilia, infatti, il primo cittadino uscente nuovamente in corsa ha incassato il 65,5% delle preferenze, lasciando il ‘rivale’ appoggiato dal Pd Riccardo Schininà al 17,7%, Giovanni Cultrera, sostenuto da FdI e FI, al 10 per cento, e l’uomo su cui puntava il M5s 6,8%.

Ore 18.15: Ragusa è il capoluogo di provincia in Sicilia con l’affluenza più alta per le comunali: ha votato il 56,03% degli aventi diritto.

Ore 17.40: Secondo proiez Noto sondaggi-Vr Sicilia, Cassì sarebbe ancora in netto vantaggio con il 65,3% delle preferenze. Segue Schininà al 16,6%.

Ore 17.05: Secondo le prime proiezioni Noto Sondaggi per Vr Sicilia, il sindaco uscente di Ragusa Peppe Cassì sarebbe saldamente in testa alle elezioni Comunali con il 64,2% dei voti. Il candidato del Centrosinistra, Riccardo Schininà, sarebbe al 17,9%.

Ore 16.20: Nei comuni di Modica, Comiso e Acate si supera il tetto del 55% di votanti. Nel capoluogo ibleo si è registrato un maggiore astensionismo. Si è recato a votare solamente il 56,03%, contro il 58,44% registrato nel 2018. “Maglia nera”, per le elezioni 2023 in provincia di Ragusa, per Comiso (affluenza al 55,36%, contro il 63,32% del 2018). (Aggiornamento di Pierpaolo Galota).

Ore 15.15: Exit poll – Cassì 59-63%, Schininà 18-22%. Cultrera dato al 11 – 15%, Sergio Firrincieli tra il 4 e l’8%.

Ore 15: Urne chiuse, inizia lo spoglio.

I candidati sindaco e le liste

In occasione delle elezioni amministrative / comunali 2023, i candidati sindaco a Ragusa sono: l’uscente Peppe Cassì, Giovanni Cultrera per il Centrodestra; Riccardo Schininà e Sergio Firrincieli per il Centrosinistra.

In provincia di Ragusa sono andati al voto i seguenti Comuni: Ragusa, Modica e Comiso con il sistema proporzionale e Acate con il sistema maggioritario. Nei primi tre Comuni è prevista l’elezione del sindaco e di 24 consiglieri comunali, mentre nell’ultimo si eleggerà il primo cittadino assieme a 16 consiglieri.

Nel link di seguito tutti i nomi dei candidati e delle liste presentate in provincia.

Si ricorda che sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulle elezioni amministrative 2023 nella sezione speciale dedicata di QdS.it.

Immagine di repertorio