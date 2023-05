Elezioni Comunali Sicilia 2023, Cateno De Luca attende l’esito in preghiera davanti la Madonna

Il candidato sindaco di Taormina, Cateno De Luca, si raccoglie in preghiera davanti la statua della Madonna in attesa dei primi risultati.

“Prego per Taormina e per tutte le comunità al voto!”. Lo ha scritto sulla propria pagina Facebook Cateno De Luca, candidato sindaco nella città di Taormina, poco dopo la chiusura delle urne per le elezioni Amministrative 2023.

Elezioni Taormina, De Luca attende in preghiera

Il leader di Sud chiama Nord ed ex primo cittadino di Messina si è “ritirato” in preghiera davanti a una statua della Madonna che abbraccia Gesù Bambino in attesa di conoscere i primi risultati elettorali.

Nessun ulteriore commento da parte del candidato sindaco, dunque. Sono tanti, comunque, i commenti sui social da parte dei sostenitori che si augurano l’elezione di De Luca.

Secondo i primi dati, Cateno De Luca sarebbe in vantaggio rispetto ai suoi sfidanti con il 63,3%. Al momento, nella città di Taormina, sarebbero stati 700 i voti già scrutinati. Dopo l’ex sindaco di Messina si piazza il sindaco uscente, Mario Bolognari.

Fonte foto: Facebook – Cateno De Luca