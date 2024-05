Ex Blutec, la replica di Pelligra Holding al ricorso sullo stabilimento di Termini Imerese: “Da noi piena correttezza”

"Il progetto sarà in grado di valorizzare l'area"

Nei giorni scorsi è stato presentato un ricorso al Tar del Lazio dallo studio legale Ferraris di Milano, che cura gli interessi della Sciara Holding Limited e la Smart city Group scarl, società interessate a rilevare il ramo d’azienda di Termini Imerese della ex Blutec. La procedura è legata all’assegnazione dello stabilimento al gruppo Pelligra.

Ex Blutec, la replica di Pelligra Holding

Nello specifico vengono contestate delle presunte irregolarità nella presentazione del progetto, ma in una nota la Pelligra Holding ha replicato a questa tesi, sostenendo di aver agito con la massima regolarità e trasparenza, ribadendo che il progetto sarà in grado di valorizzare l’area di Termini Imerese: “In relazione alle recenti notizie circolate sui media, Pelligra Italia precisa di aver agito in piena correttezza e trasparenza in merito alla propria partecipazione alla gara per l’aggiudicazione dello stabilimento di Termini Imerese”, si legge nella nota.

“L’obiettivo di Pelligra Italia è proseguire quanto prima con la realizzazione di un progetto solido – continua la nota – che garantirà lo sviluppo di un polo industriale e manifatturiero green e innovativo per la Sicilia, attraverso lo sviluppo di un interporto per la Sicilia occidentale, punto di riferimento per il Mediterraneo. Il piano presentato da Pelligra Italia, società con ampia esperienza nella riqualificazione delle aree industriali, è in grado di valorizzare l’area di Termini Imerese con un importante investimento che offrirà opportunità di lavoro per le future generazioni. Pelligra Italia ribadisce di aver già avviato un confronto proficuo con tutte le Istituzioni per la messa a terra di un hub che sia in grado di valorizzare le competenze e l’expertise locale e al contempo attrarre nuovi investimenti all’estero”, conclude la nota.

Ex Blutec, il ricorso non prevede un rallentamento della procedura

E’ importante sottolineare, però, che dal punto di vista legale, si tratta un semplice ricorso al Tar non incide in sui rallentamenti delle procedure. La procedura adottata, come avviene di consueto nei casi di dossier di interesse strategico, è stata condotta in base alla disciplina dell’Amministrazione Straordinaria delle grandi imprese in crisi e non alla legge relativa ai bandi pubblici. La disciplina sulla crisi di impresa prevede una trattativa guidata dai Commissari tra operatori economici e contempla l’ammissione di proroghe e riesami nell’interesse di individuare il soggetto idoneo a soddisfare tutti i criteri previsti (impegni occupazionali, piano industriale e offerta economica).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI