Di Paola (M5S): “Bianco fuori? Solo noi possiamo liberare Catania e ora Cancelleri torni a confrontarsi con la base”

Le parole di Nuccio Di Paola (M5S) a QdS.it: "Con Bianco auspico dialogo, diamo la possibilità a Catania di non avere sindaco di Destra".

Nuccio Di Paola, coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle, è uno dei registi dell’operazione che ha portato alla candidatura di Maurizio Caserta a sindaco di Catania, tenendo insieme Pd e Movimento 5 stelle (ma anche Sinistra italiana, Europa Verde e il gruppo Catania può).

Di Paola, cosa vi ha convinto del professore Caserta?

La correttezza e la pragmaticità. C’è bisogno di concretezza in questa fase. Abbiamo bisogno di un sindaco che sa dove mettere le mani.

Con Emiliano Abramo (che si è ritirato dopo essere stato scelto dal fronte progressista) come sono andate le cose veramente?

Ha declinato per motivi personali, così ha detto. E io ho fiducia in quello che mi dicono le persone. Fa parte comunque della nostra squadra e si spenderà nel progetto.

Alla presentazione ufficiale, però, non c’era. Si aspettava di trovarlo qui?

Ci siamo sentiti fino a stamattina, avrà avuto qualche contrattempo.

Avete già designato tre assessori: il consigliere comunale Graziano Bonaccorsi, l’ex deputata regionale Gianina Ciancio e l’ex ministra Nunzia Catalfo. Basta così?

I nomi fanno parte di un accordo pre-elettorale con tutta la coalizione, il M5S voleva scendere in campo come squadra. Ci riserviamo di indicare successivamente il nome del vicesindaco, dialogando col candidato e la coalizione.

Senza il limite dei mandati una tra Ciancio e Catalfo sarebbe stata probabilmente candidata sindaco. Questa regola non è una zavorra?

No, la vedo più come un’opportunità per trasmettere messaggi diversi ai catanesi. Ci sono altri modi per valorizzare le persone e con Catalfo e Ciancio lo stiamo facendo.

Con Bianco fuori dai giochi per l’incandidabilità crede che crescano le vostre possibilità? Come pensa che si muoverà l’elettorato dell’ex sindaco?

Maurizio Caserta, col programma costruito in questi mesi, rappresenta la svolta per Catania e i catanesi che sono certo sceglieranno per il meglio sostenendo il fronte che vuole liberare la città dai disastri della destra.

Giancarlo Cancelleri, nei giorni scorsi, ha deciso di sostenere Bianco. Ma ieri, appunto, è arrivata la notizia dell’incandidabilita’ dell’ex sindaco. Cosa si sente di dire al suo compagno di Movimento?

Da mesi il gruppo del Movimento Cinque stelle catanese lavora al progetto della coalizione progressista. Spero che Giancarlo Cancelleri torni finalmente a confrontarsi col gruppo e con la base a Catania, per portare insieme alla vittoria Maurizio Caserta.