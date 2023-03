Amministrative Sicilia, il Centrodestra ragiona. Minardo: “Opportunità per progetti concreti”

Il segretario della Lega in Sicilia, Nino Minardo, parla delle prossime elezioni amministrative nell'Isola. E Cuffaro lo segue a ruota.

Sono settimane calde all’interno del Centrodestra siciliano in vista delle prossime elezioni Amministrative di maggio 2023, con numerosi Comuni dell’Isola che saranno chiamati al voto. Tra questi, figurano diversi capoluoghi di provincia come Catania, Ragusa e Siracusa dove i cittadini saranno chiamati a eleggere i nuovi sindaci e Consigli comunali.

Secondo Nino Minardo, segretario regionale della Lega in Sicilia, “il Centrodestra siciliano ha due modi di affrontare le prossime elezioni amministrative: o facendosi risucchiare nella girandola dei nomi e dei veti oppure proponendo ai siciliani che vivono a Ragusa, Catania, Siracusa, Trapani, Modica e nelle altre città chiamate al voto progetti amministrativi concreti e candidati di alto livello“.

Amministrative, Minardo: “Dobbiamo dare risposta ai territori”

Per il presidente della Commissione Difesa della Camera il Centrodestra ha “l’opportunità storica di poter dare risposte ai territori grazie a un Governo nazionale e regionale di Centrodestra”.

“È nostro dovere – sottolinea ancora Minardo – non sprecare questa congiuntura anteponendo l’interesse delle città, l’unità della coalizione e l’allargamento al civismo ai piccoli interessi del proprio orticello”.

Cuffaro: “Dc presente in incontri di Coalizione”

Sul tema, in particolare per la città di Siracusa, si espresso anche il commissario regionale della Democrazia cristiana, Totò Cuffaro, il quale auspica un tavolo unico del Centrodestra.

“La Democrazia cristiana rappresentata nella città aretusea dal commissario cittadino Dott. Gianmarco Lo Curzio, sarà presente agli incontri di coalizione, per dare un contributo in termini di programmi e di decisioni, convinto che anche elettoralmente saremo determinanti per la vittoria e il buon Governo”, dichiara il commissario regionale della Dc.