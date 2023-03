Elezioni Catania, alle Ciminiere la presentazione del programma di Abramo e progressisti

Appuntamento oggi pomeriggio alle Ciminiere di Catania. Sarà presente il candidato alle elezioni del fronte progressista, Emiliano Abramo.

Lunedì 13 marzo alle ore 17,30 presso la Sala E7 delle Ciminiere di Catania si svolgerà la presentazione del programma finale del fronte progressista. Sarà presente il candidato sindaco dei progressisti, dr. Emiliano Abramo.

“L’esperienza dei tavoli progressisti ha mobilitato in queste settimane centinaia di persone ed energie morali e intellettuali delle quali Catania, nella situazione drammatica che vive, non può fare a meno”, dichiara il Forum Civico CataniaPuò.

“A cuore temi drammatici della città”

“È stata un’occasione straordinaria che ha consentito a cittadine e cittadini di affrontare con libertà tutti i temi drammatici della città: dalla vivibilità urbana all’emergenza ambientale, dai servizi sociali alla scuola, dalla mobilità all’emergenza abitativa”.

“Grazie a questo lavoro, ed alla responsabilità dei partiti (M5S, PD, Sinistra Italiana ed Europa Verde) la coalizione progressista ha individuato nel programma costruito in modo partecipato, per la città e il suo sviluppo e contro povertà e malaffari, la sua stella polare, scegliendo in Emiliano Abramo, presidente della Comunità di sant’Egidio, il candidato sindaco, con un accordo di coalizione che indicherà nei prossimi giorni una/un vicesindaca/o in un esponente del Movimento 5 Stelle e parte della restante squadra di Governo della città” concludono.