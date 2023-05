Elezioni Catania, tra i candidati anche l’autore del tormentone social “ha nesciri i soddi”

Candidatura particolare per le elezioni di Catania, in campo anche Salvatore Cinturino autore del tormentone "ha nesciri i soddi".

C’è anche Salvatore Cinturino, 28 anni, personaggio catanese noto per il suo tormentone in dialetto siciliano “ha nesciri i soddi” tra i candidati per le prossime elezioni amministrative ai piedi dell’Etna.

L’indiscrezione, fatta circolare nei giorni scorsi dallo stesso tiktoker attraverso i social, è diventata realtà con la pubblicazione ufficiale delle liste e dei candidati alle elezioni che si svolgeranno il 28 e il 29 maggio prossimi.

“Basta girarsi dall’altra parte”

Il giovane ha deciso di candidarsi per il Consiglio comunale di Catania con la lista “De Luca per Catania – Savoca Sindaco – Sicilia Vera” che sostiene Gabriele Savoca, avvocato designato da Cateno De Luca come prossimo primo cittadino etneo.

Recentemente Cinturino aveva pubblicato sui social una foto realizzata in compagnia dell’ex sindaco di Messina, il quale era andato a trovarlo personalmente alla popolare “Fiera” di Catania.

“È finito il tempo di girarsi dall’altra parte! Facciamo rinascere la nostra amata Catania! Adesso è ufficiale, anch’io scendo in campo!”, si legge in un post pubblicato nelle scorse ore da Cinturino sulla pagina Facebook “Ha nesciri i soddi” che conta oltre 178mila followers.