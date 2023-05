Savoca alla conquista di Palazzo degli Elefanti, liste e candidati a sostegno

Due le liste a sostegno di Gabriele Savoca, candidato di Cateno De Luca per il ruolo di sindaco di Catania. Tutti i nomi.

Per le elezioni amministrative di Catania in programma il 28 e il 29 maggio Cateno De Luca ha lanciato il proprio candidato di fiducia Gabriele Savoca. A sostenere il candidato per lo scranno più alto di Palazzo degli Elefanti sono le due liste “De Luca per Catania – Savoca Sindaco – Sicilia Vera” e “Sud chiama Nord – Savoca Sindaco“. Nei giorni scorsi sono stati resi noti anche i nomi degli assessori della potenziale squadra di Governo.

Questi i candidati della lista “De Luca per Catania – Savoca Sindaco – Sicilia Vera”:

Zaccà Francesco Filippo, nato a Catania il 03.12.1959

Baglieri Lucia, nata a Catania il 18.01.1976

Bruno Orazio, nato a Catania il 06.09.1968

Cannavò AnnamariaANNAVO’ ANNAMARIA, nata a Catania il 01.03.1961

Carrubba Lara Elena Rosetta nata a Catania il 29.07.1974

Caruso Domenico, nato a Misterbianco (CT) il 18.03.1952

Castiglione Roberto Agatino, nato a Catania il 03.02.1963

Catania Rita Roberta, nata a Catania il 20.08.1990

Cifalà Giovanni, nato a Catania il 06.09.1977

Cinturino Salvatore, nato a Catania il 09.08.1994

Costarelli Chiara, nata a Catania il 21.12.1999

Cutugno Giuseppina Gloria Maria, nata a Catania il 26.04.1965

Di Stefano Eleonora, nata a Catania il 13.02.1966

Leotta Jessica, nata a Catania il 15.09.1998

Marletta Luigi, nato a Catania il 02.01.1968

Matarazzo Francesco, nato a Catania il 08.12.1979

Mauceri Michele, nato a Catania il 09.07.1991

Messina Nunzia Lucia, nata a Catania il 02.08.1967

Monforte Luca, nato a Catania il 24.12.1984

Moschitta Teresa, nata a Catania il 04.02.1971

Musumeci Davide, nato a Catania il 07.01.1987

Orfarnò Grazia, nata a Catania il 18.03.2000

Pellegrino Roberta Grazie Anna, nata a Catania il 10.09.1963

Perni Francesco, nato ad Adrano (Ct) il 13.02.1960

Rapisarda Concetta detta “KETTY RAPISARDA BASILE”, nata a Catania il 23.06.1973

Recupero Antonino, nato a Catania il 15.09.1964

Russo Anthony, nato a Catania il 17.09.1991

Schillaci Claudio Michele, nato a Catania il 09.05.1969

Strano Santo, nato a Catania il 13.06.1963

Taffara Alessia, nata a Catania il 09.10.2001

Tomasello Alessia Agata, nata a Catania il 09.01.1999

Tomasello Antonino, nato a Paternò (CT) il 24.11.1966

Torrisi Cinzia, nata a Catania il 02.03.1966

Turco Marina Clelia, nata a Catania il 29.09.1970

Vindigni Giuseppina detta “GIUSI”, nata a Torino il 03.07.1957

Zappalà Federica, nata a Catania il 28.09.1995.

Queste, di seguito, le candidature della lista “Sud chiama Nord – Savoca Sindaco“: