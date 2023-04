Elezioni Catania, De Luca si presenta con il diserbante: “Dobbiamo ripulire il Comune”

Arrivo "scenografico" di Cateno De Luca alla presentazione del programma del suo candidato sindaco per Catania: "Qui faremo stessi risultati di Messina".

“Il mio programma è quello di sradicare questa mala pianta della politica che ha attaccato Catania”. Ha esordito così stamattina Cateno De Luca, presentandosi davanti a chi lo attendeva in via Etnea, nel centro storico della città dell’elefante, per la conferenza organizzata per illustrare il programma del candidato sindaco Gabriele Savoca.

Elezioni Catania, De Luca: “Bisogna disinfettare la città”

Un’entrata scenografica e per nulla banale quella dell’ex primo cittadino di Messina. Mascherina sul volto e nebulizzatore in mano, De Luca ha sottolineato come per Catania sia necessario utilizzare “il diserbante” per liberare la città dalla politica fallimentare di questi ultimi anni.

“Vi disinfetto”, ha aggiunto ancora il vulcanico leader di Sicilia Vera, rivolgendosi ai presenti. Accanto a lui, divertito, il candidato Savoca.

Elezioni, De Luca: “U pisci feti ‘ra testa…”

“Io non parlo, parla il nostro candidato sindaco. Il mio programma è questo”, è stata la risposta di Cateno De Luca ai cronisti che gli chiedevano un parere sulle prossime amministrative ai piedi dell’Etna.

L’ex sindaco di Messina, poco dopo, si è comunque lasciato andare ad alcune dichiarazioni nel momento in cui ha voluto consegnare simbolicamente il diserbante al suo candidato per rassettare la città. “Te lo dono, lo teniamo qui a Catania perché il messaggio è questo: bisogna ripulire il Palazzo municipale. U pisci feti ‘ra testa e in una comunità la testa è Palazzo municipale”.

“A Catania stessi risultati come per Messina”

“La partita è aperta. Siete voi catanesi che dovete stabilire se bisogna continuare con i soliti personaggi che hanno fatto perdere il primato alla città di Catania e che partono dal presupposto che, votando solo una certa parte politica ci saranno le coperture nazionali e regionali”, ha proseguito De Luca.

“Io sono l’esempio opposto. A Messina ho fatto fuori in un colpo solo e oggi Messina è la città del primato. Se i risultati sono arrivati a Messina, possono arrivare anche a Catania”, ha aggiunto il leader di Sicilia Vera.

Fonte foto: Screenshot video Facebook – Cateno De Luca