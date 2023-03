“Sono nato e ho vissuto in questa città”: ecco il candidato sindaco di Catania scelto da De Luca

Si chiama Gabriele Savoca ed è un giovane avvocato catanese.

Si chiama Gabriele Savoca ed è un avvocato catanese il candidato scelto da Cateno De Luca per puntare alla carica di sindaco del capoluogo etneo. L’ex primo cittadino di Messina e leder di Sicilia Vera e Sud Chiama Nord, ha presentato oggi a Catania, nel centro storico del capoluogo etneo, il candidato. A fargli compagnia, i deputati regionali Ismaele La Vardera e Danilo Lo Giudice.

“Tanti amici hanno dovuto lasciare Catania”

“Sono stato anche fuori, ma ho deciso di tornare a Catania. Tanti amici hanno deciso di studiare fuori o sono stati costretti ad andare a lavorare fuori. E questi amici oggi non possono tornare. Perché i biglietti aerei costano fino a 600 euro. Catania ha un problema gravissimo col tema del lavoro, ma è una città che resiste”.

De Luca: “Contro i dinosauri e i mammut”

“Dobbiamo difendere questa città dai dinosauri e dai mammut che per anno l’hanno governata. Sono sempre gli stessi personaggi che hanno ridotto Catania in queste condizioni. Si dà fiducia a queste persone per vedere gli stessi risultati in una città commissariata da quattro anni. Il sistema ha marciato sul cadavere di Catania! Io mi sono dimesso da sindaco di Messina per farla tornare al voto subito”, così Cateno De Luca, nel corso della conferenza stampa. “In questa città – ha proseguito – c’è paura di metterci la faccia per il timore di ritorsioni, in un clima politico mafioso che abbiamo sempre combattuto. Si deve uscire da questa cappa”.

