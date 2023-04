Elezioni Catania, la figlia di Enzo Bianco candidata: “Non si può restare a guardare”

Giulia Bianco, figlia dell'ex sindaco di Catania Enzo Bianco, annuncia ufficialmente la sua candidatura per il Consiglio comunale.

C’è anche Giulia Bianco, figlia dell’ex sindaco di Catania Enzo Bianco, tra i candidati che si presenteranno alle prossime elezioni amministrative nel capoluogo etneo. Ad annunciare la sua discesa in campo è stata la stessa Giulia Bianco con un post pubblicato sui propri account social nelle scorse ore.

Elezioni Catania, Giulia Bianco: “Serve città migliore”

“Non ho mai fatto politica attiva, sono sempre stata solo un’attenta osservatrice. Ma non si può più stare a guardare. Ne va del nostro futuro. Sono davvero preoccupata. Nei prossimi anni Catania deve riprendere un percorso di sviluppo e di crescita“, commenta la donna su Facebook.

“Noi giovani, insieme a tutti i cittadini, ne abbiamo pieno diritto. Ma per questo dobbiamo impegnarci direttamente. Per una città più sostenibile, più sicura, più pulita, in cui possa fiorire il turismo e da cui i giovani non debbano fuggire per trovare occasioni lavorative”.

“Nei prossimi giorni affronteremo problemi e proposte”

“I valori con cui sono cresciuta mi impongono oggi di fare la mia parte, di dare il mio contributo. Ho deciso di candidarmi al Consiglio Comunale, Lista Bianco per Catania. Grazie a chi vorrà sostenere il mio impegno. Nei prossimi giorni affronteremo problemi, suggeriremo proposte, ascolteremo critiche e apprezzamenti”, conclude Giulia Bianco.

Fonte foto: Facebook – Giulia Bianco