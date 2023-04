Elezioni Catania, Trantino: “Città merita amore incondizionato, è sfida avvincente” – VIDEO

Le dichiarazioni di Enrico Trantino, candidato sindaco di Catania per il Centrodestra: "Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte. Prematuro parlare di programmi".

“Catania merita di avere un poco di amore che la città in sé ha dimostrato di avere per i cittadini molto più di quanto essi hanno dimostrato di avere per la città”. Lo ha dichiarato Enrico Trantino, candidato sindaco di Catania per il Centrodestra, in occasione dell’incontro con la stampa di stamattina in occasione del quale ha parlato dei suoi obiettivi da realizzare come primo cittadino.

Per Trantino è necessario “stabilire un nuovo statuto comunitario con la città poiché occorre che tutti capiscano di aver un ruolo nella gestione di Catania”.

Trantino: “Dobbiamo remare tutti nella stessa dimensione”

“E’ una sfida sicuramente avvincente, stimolante e preoccupante per tanti versi – ha aggiunto – perché non pensavo assolutamente di proiettarmi in questa dimensione. Lo faccio per una città che amo ma tutto dev’essere fatto nell’ambito di un traguardo che non deve essere quello mio personale ma per i catanesi che devono trovare un percorso condiviso”.

“Dobbiamo tutti remare nella stessa dimensione perché altrimenti non posso certamente essere io ad ottenere i risultati che i catanesi si attendono”.

“Amministrazione Pogliese? Ci sarà operazione verità”

“Ci sarà un’operazione verità relativamente al fatto che l’amministrazione Pogliese è stata intesa come un’amministrazione che ha realizzato pochi risultati. In realtà peccammo nella comunicazione. Bisogna piuttosto spingere il cuore oltre l’ostacolo per cercare di andare verso un’altra direzione prefiggendosi ulteriori obiettivi”, ha aggiunto il candidato del Centrodestra.

“Prematuro parlare di programmi”

“Non dimentichiamoci che se dovessimo vincere come coalizione Catania diventerebbe la prima città d’Italia in termini di grandezza in mano a Fratelli d’Italia in un momento in cui il premier è di FdI e pertanto è chiaro che ci si aspetta un forte contributo da parte del governo nazionale sulla scia di quanto già fece l’attuale ministro Salvini nel momento in cui Catania ebbe bisogno di liquidità”, ha aggiunto Trantino.

“Oggi è prematuro parlare di programmi ma non sarebbe neanche riguardoso nei confronti degli amici che stanno sostenendo questo progetto. Certamente un obiettivo è che non basta amarla, Catania, solo quando la squadra di calcio vince i campionati o il 5 febbraio per Sant’Agata. L’amore per questa città ci deve sempre e deve sempre essere incondizionato“, ha concluso il candidato sindaco del Centrodestra.

Foto e video di Melania Tanteri