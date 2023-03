Elezioni comunali a Catania, Zappalà ai moderati: “Uniamoci”

Lanfranco Zappalà, candidato sindaco di Catania, in vista delle prossime elezioni comunali invita tutti i moderati all’unione.

Lanfranco Zappalà, candidato sindaco di Catania, in vista delle prossime elezioni comunali invita tutti i moderati all’unione. “Da Riformista, guidato dall’ottimismo che mi contraddistingue – dice -, mi sentirei di fare un appello ai progressisti e ai moderati: uniamoci! Non aver aperto un dibattito a Catania, o meglio, essersi chiusi a riccio solo con alcune forze presenti, ha fatto sì che molte anime si siano divise, quando invece occorreva una convergenza ed una veduta comune. Oggi c’è un vasto popolo che vorrebbe poter votare, per cambiare il voto della nostra Catania, non i soliti noti che hanno messo una città in ginocchio con tutte le conseguenze che ogni giorno increduli osserviamo. Stare divisi porterebbe solo a far vincere gli altri, peraltro anch’essi oggi già divisi solo per la conquista del potere. Io non voglio essere responsabile di ciò che potrebbe accadere, ed ecco occorre a mio giudizio che facessimo subito con tutte le forze moderate, laiche, riformiste, progressiste, liberali, democratiche, un ‘forum’ di confronto, per capire se vi è la possibilità di non stare divisi. Dobbiamo diventare in questo momento delicato un’area politica adulta, che non si limiti nel dire ‘uniamoci, ma che punti a realizzare per questo città un orizzonte nuovo. Senza una forte ambizione da parte di tutti noi sarà difficile leggere un domani la ‘scatola nera’ per capire se sia stato un errore umano da parte di alcune forze politiche oppure se si è trattato di grave superficialità che poteva e doveva essere evitata. Di fronte alle nostre divisioni, da un lato c’è una destra aggressiva e prepotente e dall’altro c’è una città che ci chiede solo di voltare pagina. Sarei entusiasta, soprattutto in questa delicata fase che precede le imminenti tempeste elettorali, se riuscissimo a stare insieme. Se così non fosse io mi sentirei, nei confronti della mia città, con la coscienza apposto nell’aver almeno tentato un percorso che andava fatto – conclude Zappalà -. Ancora siamo in tempo per farlo”.