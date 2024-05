Corsa al voto per quattro Comuni della provincia di Trapani

A Mazara del Vallo, Castelvetrano, Salemi e Salaparuta si andrà alle urne. Saranno coinvolti in questa tornata elettorale dell’8 e del 9 giugno oltre 90 mila residenti e i candidati sono già ben definiti

TRAPANI – Nel trapanese sono 16 i candidati che tentano di scalare la poltrona più importante del municipio per le prossime amministrative dell’8 e 9 giugno.

Sono quattro i Comuni interessati dal voto

Coinvolto un bacino di oltre 90 mila residenti nei quattro Comuni interessati dal voto. In due casi, a Mazara del Vallo e Castelvetrano, è previsto l’eventuale ballottaggio, in caso nessuno dei candidati sindaco riesca a raggiungere il 40 per cento più uno delle preferenze alla prima tornata elettorale; negli altri due Comuni, Salemi e Salaparuta, invece previsto unico turno e sarà eletto chi prenderà più voti, senza necessitare di un secondo ritorno alle urne.

A Castelvetrano sette candidati

A Castelvetrano sono sette i candidati alla poltrona di primo cittadino, a partire dal sindaco uscente, Enzo Alfano, sostenuto dal Movimento 5 stelle. Contro di lui, Maurizio Abate, sostenuto da una lista civica, al secondo tentativo per raggiungere lo scranno più alto, dopo la candidatura nel 2017. Quindi, Marco Campagna, attuale consigliere di opposizione ed ex segretario provinciale del Partito democratico, sostenuto dal suo partito e dalla lista Officina 24; Salvatore Ficili, avvocato, che vanta una notevole esperienza all’interno delle pubbliche amministrazioni ma è allo stesso tempo un volto nuovo nella politica locale, sostenuto da Castelvetrano semplice e Sud chiama Nord; Salvino Gancitano, farmacista di Marinella di Selinunte, sostenuto dalla lista La svolta.

Ancora, è in corsa Giovanni Lentini, già assessore nella cittadina, è sostenuto da Castelvetrano civica, Castelvetrano rinasce, Cittadini in democrazia, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Prima l’Italia; in ultimo, Salvatore Stuppia, di lunga esperienza amministrativa, sostenuto da Castelvetrano giovani, Insieme con il cuore, Obiettivo città.

A Mazara del Vallo corsa a tre

A Mazara la corsa è a tre: Salvatore Quinci, attuale sindaco, appoggiato dalle liste Osservatorio politico, Fratelli d’Italia, Partecipazione politica, Libertà e Salvatore Quinci sindaco, si scontrerà con Vita Ippolito, avvocata ed ex assessore, sostenuta dalla Democrazia cristiana, Energia Popolare-Unione al centro, Mpa- Forza dei Fatti e Vita Ippolita Sindaca, e con Nicolò Cristaldi, già sindaco dal 2009 al 2019, con alle sue spalle la lista Cristaldi sindaco, Futuristi, Orgoglio e futuro e Movimento democratico.

Si vota anche a Salaparuta

A Salaparuta l’attuale sindaco, Vincenzo Drago, appoggiato dalla lista Continuare per Salaparuta, tenterà di mantenere ben saldo il proprio posto contro Michele Saitta, già sindaco della cittadina dal 1999 al 2004 e dal 2014 al 2019, sostenuto dalla lista Salaparuta oggi – Michele Saitta sindaco, e con Antonino Cinquemani, presidente del consiglio comunale uscente, sostenuto dalla lista Passione e impegno per Salaparuta.

Corsa a tre anche a Salemi

Anche a Salemi corsa a tre: Giusy Spagnolo, docente di Lettere presso l’Istituto alberghiero Virgilio Titone di Castelvetrano, con la lista Scrusciu Salemi – Spagnolo sindaco; Giuseppe Crimi, consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia, con la lista Cambiare Salemi con Crimi sindaco, e Vito Scalisi, che si presenta come elemento di continuità con la attuale amministrazione, con la lista Scelgo Salemi – Vito Scalisi sindaco. Tutto pronto, insomma, per cominciare il periodo più caldo della campagna elettorale.

I candidati sindaco lavoreranno insieme alla propria squadra di assessori, e ai tanti candidati al Consiglio comunale per poter raggiungere l’obiettivo e diventare amministratori dei rispettivi Comuni.